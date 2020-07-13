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Известия.ru

Завершился финальный этап конкурса «Авиадартс-2020»

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Источник изображения: iz.ru

На полигоне под Рязанью завершился финальный этап конкурса «Авиадартс-2020». В соревнованиях участвовали более 50 экипажей. Летчики уничтожали цели с помощью пушек, ракет и бомб. Ударные вертолеты обстреливали условные танки. Впервые в истории конкурс проходит без зрителей. Из-за неблагоприятной эпидобстановки им запрещено присутствовать на трибунах.



На полигоне под Рязанью завершился финальный этап конкурса «Авиадартс-2020». В соревнованиях участвовали более 50 экипажей. Летчики уничтожали цели с помощью пушек, ракет и бомб. Ударные вертолеты обстреливали условные танки. Впервые в истории конкурс проходит без зрителей. Из-за неблагоприятной эпидобстановки им запрещено присутствовать на трибунах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Авиадартс
АРМИ-20XX
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