На полигоне под Рязанью завершился финальный этап конкурса «Авиадартс-2020». В соревнованиях участвовали более 50 экипажей. Летчики уничтожали цели с помощью пушек, ракет и бомб. Ударные вертолеты обстреливали условные танки. Впервые в истории конкурс проходит без зрителей. Из-за неблагоприятной эпидобстановки им запрещено присутствовать на трибунах.

На полигоне под Рязанью завершился финальный этап конкурса «Авиадартс-2020». В соревнованиях участвовали более 50 экипажей. Летчики уничтожали цели с помощью пушек, ракет и бомб. Ударные вертолеты обстреливали условные танки. Впервые в истории конкурс проходит без зрителей. Из-за неблагоприятной эпидобстановки им запрещено присутствовать на трибунах.