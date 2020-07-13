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Деловая газета "Взгляд"

Россия исключила возможность возвращения к ДРСМД после выхода США

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Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стал непоправимой ошибкой, возврата к соглашению быть не может, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью телеканалу «Дума ТВ».

"Хотел бы сказать, что последствия некоторых ошибок, совершенных в США, носят необратимый характер. Одной из таких крупнейших ошибок, к примеру, стал односторонний выход Вашингтона из договора по РСМД. Очевидно, что возвращение к этому документу, который на протяжении десятков лет служил в качестве важной опоры европейской безопасности, быть не может" – приводит слова замглавы МИД России ТАСС.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения 2 августа 2019 года. Кроме того, Соединенные Штаты вышли из Договора по открытому небу, готовятся к выходу из ДСНВ, а также не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.


Антон Никитин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
РСМД
Ядерный щит
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