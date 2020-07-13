Рябков заявил о невозможности возвращения к ДРСМД

Вернуться к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после выхода США из него невозможно. Об этом 10 июля заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Хотел бы сказать, что последствия некоторых ошибок, совершенных в США, носят необратимый характер. Одной из таких крупнейших ошибок, к примеру, стал односторонний выход Вашингтона из договора по РСМД. Очевидно, что возвращения к этому документу, который на протяжении десятков лет служил в качестве важной опоры европейской безопасности, быть не может», — сказал он в интервью телеканалу «Дума ТВ».

Ранее, 3 июля, замглавы Минобороны России Александр Фомин заявил, что вся ответственность за развал ДРСМД целиком и полностью лежит на властях США. По его мнению, на протяжении длительного времени Вашингтон проводит последовательную политику отказа от своих обязательств в сфере контроля над вооружениями для того, чтобы обеспечить себе мировое доминирование.

Также он добавил, что выход Штатов из ДРСМД был спланирован заранее, а их обвинения России в нарушении соглашения являются беспочвенными.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В России данные обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.

2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу из-за выхода Вашингтона. Москва также была вынуждена приостановить выполнение своих обязательств, выражая при этом готовность к подключению к документу других стран.