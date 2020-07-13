Трамп напомнил о «супер-пупер-ракете» и пообещал «много интересного»

США занимаются разработкой гиперзвуковой ракеты, которая сможет развивать скорость в 17 раз больше, чем все существующие аналоги, заявил американский президент Дональд Трамп.

"На стадии разработки у нас есть очень много интересного. У нас есть ракета, которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета. Она настолько быстро летит, что ее крайне тяжело заметить. У нас есть такое, о чем даже никто и подумать не может", – цитирует главу государства ТАСС.

Также он добавил, что за последние годы Пентагон потратил 2,3 трлн долларов на вооруженные силы. "У нас лучшая военная техника, которой кто-либо обладал в мире", – заверил Трамп.

О разработке сверхбыстрой гиперзвуковой ракеты Трамп заявляет не в первый раз. В мае он сообщил, что США создают "супер-пупер-ракету", которая в 17 раз быстрее всех имеющихся аналогов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия увеличивает отрыв от США в гиперзвуке.

Алексей Дегтярев