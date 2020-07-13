Войти
Деловая газета "Взгляд"

Трамп напомнил о «супер-пупер-ракете» и пообещал «много интересного»

96
0
0
Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США занимаются разработкой гиперзвуковой ракеты, которая сможет развивать скорость в 17 раз больше, чем все существующие аналоги, заявил американский президент Дональд Трамп.

"На стадии разработки у нас есть очень много интересного. У нас есть ракета, которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета. Она настолько быстро летит, что ее крайне тяжело заметить. У нас есть такое, о чем даже никто и подумать не может", – цитирует главу государства ТАСС.

Также он добавил, что за последние годы Пентагон потратил 2,3 трлн долларов на вооруженные силы. "У нас лучшая военная техника, которой кто-либо обладал в мире", – заверил Трамп.

О разработке сверхбыстрой гиперзвуковой ракеты Трамп заявляет не в первый раз. В мае он сообщил, что США создают "супер-пупер-ракету", которая в 17 раз быстрее всех имеющихся аналогов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия увеличивает отрыв от США в гиперзвуке.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
21.04.2020
Синьхуа (Китай): США и Россию бросает то в жар, то в холод. Договор о контроле над ядерным вооружением будет сложно продлить
09.10.2019
Лукашенко заявил об опасном градусе недоверия между Россией и Западом
07.08.2019
Архивный договор: после развала ДРСМД Москва настроена на диалог
05.08.2019
Отказ от ДРСМД – веление времени или исправление ошибки?
18.02.2019
Францию обеспокоил кризис системы контроля над вооружениями в мире
13.08.2018
"Им нас не догнать": зачем Америке Космические силы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.07 01:06
  • 9
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 13.07 00:32
  • 156
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 12.07 22:01
  • 8
«Ангару» назвали лучшей в мире и уступающей только ракете Илона Маска
  • 12.07 21:20
  • 24
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 12.07 20:22
  • 17
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
  • 12.07 19:24
  • 5
Лазерная революция в армии
  • 12.07 19:06
  • 17
Киев собирается развернуть американские ПТРК «Джавелин» на Донбассе
  • 12.07 13:39
  • 6
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 12.07 12:13
  • 21
Война, в которой нельзя проиграть
  • 12.07 10:00
  • 8
Прощание с портянкой
  • 12.07 09:55
  • 1
Невероятный мутант: Т-72 с башней от Т-80УД
  • 12.07 03:24
  • 311
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 20:09
  • 54
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 11.07 16:59
  • 30
"Зальет все свинцом": каким будет новый пулемет для российской армии
  • 11.07 11:32
  • 12
Госорганы должны согласовать планы замены иностранного ПО до 2024 года