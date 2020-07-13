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Египет готов поставить Турцию на место

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Источник изображения: vpk-news.ru

Египетская армия начала широкомасштабные военные учения под кодовым обозначением «Hasm 2020» недалеко от границы с Ливией. Различные типы передовой боевой техники испытываются при подготовке к возможному вторжению ВС Арабской Республики Египет (АРЕ) на территорию соседней страны. Об этом пишет The Arab Weekly.

Этот шаг усиливает ожидания того, что египетская армия уже определилась с военным вариантом решения ливийского кризиса после того, как вмешательство и угрозы Турции создали для Каира ситуацию, которую ему трудно принять в соседней стране. Ливия традиционно представляет жизненно важную стратегическую глубину для национальной безопасности Египта, отмечает издание.

Министр обороны АРЕ генерал-лейтенант Мухаммед Заки находится на западной границе уже около месяца. Крупнейшая египетская военная база в западном регионе — «Мухаммед Нагиб», она была открыта три года назад. В районе Средиземноморья, прилегающем к ливийской границе, усиливается военно-морская база «Джарджур».

Выступая в Совете Безопасности ООН, министр иностранных дел АРЕ Самех Шукри заявил, что ситуация в Ливии представляет серьёзную угрозу стабильности и безопасности во всём регионе.

Генерал-майор Алаа Эззедин, бывший директор Центра стратегических исследований (Каир), заявил The Arab Weekly, что подготовка к самым решительным сценариям действий крупнейшей арабской республики с её сильнейшими вооружёнными силами в регионе продолжается на всех уровнях — от небольших подразделений до полевых армий — с тех пор как Анкара ввязалась в межливийский конфликт.

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