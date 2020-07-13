Анкара признает любой Крым, только не российский

Турция уважает целостность Украины и выступает за мирное урегулирование проблем на территории дружественной страны. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Тараном в Киеве.

«Мы поддерживали и продолжим поддерживать мирные усилия по урегулированию проблем в Украине. Готовы оказать любую посильную помощь в данном направлении», - заверил глава турецкого военного ведомства, передаёт государственное информагентство Anadolu.

Акар дал высокую оценку усилиям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая, «хотя и не смогла добиться полного урегулирования конфликта на востоке Украины, внесла значимый вклад в снижение уровня напряжённости». Касаясь ситуации на Крымском полуострове, турецкий министр подчеркнул, что Турция не признавала и не собирается признавать «аннексию» Крыма.

Глава Минобороны Украины в свою очередь выразил признательность Анкаре за «принципиальную позицию по поддержке целостности своей страны». «Хотелось бы поблагодарить дружественную Турцию за поддержку всех шагов Киева по защите целостности и суверенитета Украины», — отметил Таран. По его словам, визит министра Акара в Киев является показателем стратегического уровня взаимоотношений двух стран.

В ходе переговоров обсуждены пути углубления сотрудничества Турции и Украины в оборонной сфере. «Особую значимость в данном вопросе играет сотрудничество оборонных компаний Украины и Турции. Достигнутые договорённости укрепят оборонный потенциал Украины. Потенциал и возможности маневрирования украинской армии существенно возрастут, что внесёт вклад в защиту мира в регионе», — сказал Таран.