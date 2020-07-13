Турция и Украина собрались заключить договор о военном сотрудничестве

Украина готовит соглашение о военном сотрудничестве с Турцией, соответствующая договоренность достигнута в ходе переговоров украинского лидера Владимира Зеленского и министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

"Стороны договорились проработать возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны", – сообщается на сайте Зеленского.

Политики обсудили несколько практических вопросов в оборонно-промышленной отрасли.

"Была отмечена готовность сторон к тесному взаимодействию в контексте привлечения в июне 2020 года Украины к программе НАТО "Партнерство расширенных возможностей", – говорится в сообщении.

Стороны также согласились проработать возможность создания двустороннего консультационного механизма по вопросам безопасности в регионе Черного и Азовского морей.

Зеленский выразил благодарность Турции за финансовую помощь для закупок ВСУ и за помощь по оздоровлению в Турции детей и членов семей погибших украинских военных.

В феврале министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве двух стран, по которому Анкара должна выделить Киеву 33 млн долларов на закупку военной техники.

Алексей Дегтярев