Французская армия вооружается «Грифонами»

Французская армия продолжает перевооружаться в рамках программы Scorpion. Вчера, 9 июля, пресс-служба 21-го полка морской пехоты (21-й RIMa) сообщила о том, что на вооружение полка поступили 13 боевых машин Griffon.

В ходе реализации программы Scorpion, официально стартовавшей в 2014 году, создаются многоцелевая бронированная машина Griffon, боевая разведывательная бронированная машина Jaguar и лёгкая бронированная машина VBMR-L, а также ведётся глубокая модернизация танка Leclerc. Первыми на армейскую службу поступили Griffon и Jaguar, заменяя боевые машины VAB APC, AMX10RC и ERC-90 Sagaie.

Машины Griffon на вооружении 21-го полка морской пехоты Источник изображения: defence-blog.com

Griffon является универсальной машиной, которая выпускается в пяти модификациях (бронетранспортёр, командный пункт и другие). В машине смогут разместиться до десяти человек (не считая экипажа), а её вооружение будет состоять из дистанционно управляемого боевого модуля с пулемётом калибра 12,7 или 7,62 мм, либо же 40-мм автоматического гранатомёта.