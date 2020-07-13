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Газета.ru

Вызывает беспокойство: Россия обсудит с США ядерное оружие

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Взрыв
Взрыв.
Источник изображения: gazeta.ru

Лавров: США не могут подтвердить тезис о недопустимости ядерной войны

Вашингтон уже два года официально не подтверждает выдвинутый Москвой тезис о недопустимости развязывания ядерной войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в России обеспокоены таким положением дел. Одним из наиболее актуальных вопросов на сегодняшний день остается продление действия договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, но, как полагают в РФ, США не собираются его пролонгировать.

США на протяжении двух лет не могут официально подтвердить выдвинутый Москвой тезис о недопустимости развязывания ядерной войны, что беспокоит российскую сторону, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нас особенно тревожит уже двухгодичный отказ США переподтвердить основополагающий принцип, постулат о том, что в ядерной войне не может быть победителей и, соответственно, она никогда не должна быть развязана", - сказал Лавров во время онлайн-сессии "Примаковских чтений".

Он напомнил, что это предложение оформлено на бумаге в русле того, о чем еще в прошлом веке договаривались между собой представители руководств США и СССР.

Советский лидер Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган в 1985 году выступили в Женеве с заявлением, в котором содержалось положение о недопустимости ядерной войны.

Лавров заверил, что на предстоящем саммите "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН Россия будет отстаивать позицию о недопустимости ядерной войны. По словам главы МИД, самое главное, "чтобы формулировки не были слабее тех, которые содержатся в соответствующих документах, которые были между Советским союзом и Соединенными Штатами».

"А именно ослабление этих формулировок показывает, что американцы (они нам легкие комментарии дают) все-таки хотели бы размыть безапелляционность и безальтернативность этого процесса", - обратил внимание министр.

По словам Лаврова, в последнее время ядерные риски существенно возросли, обстановка в сфере международной безопасности деградирует, в том числе из-за действий Вашингтона.

При этом он подчеркнул, что важно «не перегнуть палку и не подыграть» тем, кто стремится полностью запретить все ядерное оружие и «поднять волну» в этом направлении.

Москва выступила с предложением обсудить на саммите "пятерки" ООН - России, Китая, Франции, США и Великобритании - коллективные принципы в мировых делах, вопросы безопасности и контроля над вооружениями, а также преодоление последствий пандемии коронавируса для мировой экономики. Это было указано в статье президента России Владимира Путина об истории Второй мировой войны. Статья была размещена в журнале National Interest на английском языке, впоследствии ее опубликовали на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском.

Как сообщил Лавров, помимо встречи «пятерки» ООН также планируются консультации трех российско-американских рабочих групп по стратегической стабильности. Они должны пройти в Вене в конце июля.

«[Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей] Рябков и [спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл] Биллингсли договорились в рамках процесса, который под их кураторством происходит, создать три рабочие группы. С 25 или 27 по 30 июля они в Вене проведут заседания рабочей группы по космосу, по транспарентности в ядерных вооружениях и по ядерным доктринам", - сообщил российский министр.

Один из наиболее актуальных вопросов в отношениях США и России на сегодняшний день - продление договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

По словам Лаврова, США решили выйти из него. Он указал, что доказательством этому служит настойчивость Вашингтона в желании подключить к участию в договоре Китай. Министр обратил внимание, что США выдвигают условия о включении в разговор новейшие российские вооружения, а это «означает стучаться в открытую дверь».

Срок действия СНВ-3 истечет в феврале 2021 года, его можно продлить на пять лет, поэтому сейчас Россия и США проводят консультации по данному вопросу. Это последний действующий договор в сфере контроля над вооружениями между Россией и США. В Вашингтоне заявили, что согласятся продлить соглашение, если стороны решат включить новые жесткие меры верификации и в нем будут учтены все ядерные боеголовки.

К тому же Соединенные Штаты настаивают на присоединении к договору Китая.

Как заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун, Пекин поучаствует в трехсторонних переговорах, только если американская сторона согласится сократить свой ядерный арсенал до уровня КНР.


Лидия Мисник

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