Защита от Китая: зачем США вооружают Тайвань

Госдеп одобрил продажу Тайваню оружия на $620 млн

США намерены продать Тайваню оборудование для модернизации систем Patriot PAC-3 на сумму в $620 млн, сообщили в Пентагоне. Поддержка острова, в том числе военная - неизменная часть американской внешней политики. Однако это еще больше омрачает и без того сложные отношения Вашингтона и Пекина. На Западе все чаще говорят о возможном нападении КНР на Тайвань, и, как считают эксперты, в таком случае остров не сможет ничего сделать для защиты своей независимости.

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для модернизации систем Patriot PAC-3. Общая сумма сделки составляет $620 млн, сообщило Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) Пентагона, ответственное за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, а также оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Соединенных Штатов в сфере обороны. Американская администрация официально уведомила конгресс о принятом решении.

Как отметили в ведомстве, эта продажа полностью соответствует национальным и экономическим интересам США, а также интересам в области безопасности. Военные объяснили, что таким образом Вашингтон содействует усилиям Тайваня по поддержанию надежного оборонного потенциала.

Эта сделка позволит Тайбэю использовать свои усовершенствованные возможности как «средства сдерживания региональных угроз и укрепления обороны».

Тайвань активно совершенствует свои вооружения, в частности, из-за напряженных отношений с Китаем. С 1949 года остров существует как независимая Китайская Республика, управляемая собственной администрацией, имеющая собственную валюту, национальные символы и так далее. Тем не менее, усилившийся в последние десятилетия Пекин отказывается признавать независимость Китайской Республики, считая Тайвань одной из провинций КНР.

Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов, а с начала 1990-х годов стороны начали взаимодействовать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

КНР периодически угрожает Тайваню «силовым объединением». Угрозу подобного развития событий видят и на Западе. В мае британская газета Daily Mail писала, что Китай отправляет два своих новых авианосца на военные учения возле островов Пратас. В СМИ высказали предположение, что за этими маневрами может последовать военное вторжение народно-освободительной армии Китая (НОАК) на Тайвань.

Для самозащиты от гипотетической "агрессии", как писала The South China Morning Post, Тайвань может модифицировать свои баллистические ракеты таким образом, чтобы они долетали до материковой части КНР.

В мае прошлого года Пентагон опубликовал ежегодный доклад о военной мощи Китая, в котором говорилось, что Пекин планирует возможную борьбу с островом Тайвань. В министерстве отмечали, что речь может идти как о воздушной и морской блокаде острова, так и о полномасштабном вторжении.

К слову, китайцы регулярно проводят военные учения и репетируют вторжение на остров. Тайванцы отвечают зеркально. Вскоре после публикации доклада Пентагона в мае прошлого года военно-воздушные, военно-морские и сухопутные силы армии Тайваня в рамках крупнейших ежегодных учений провели ряд маневров с боевыми стрельбами против «вторжения" НОАК.

Как указывалось в заявлении на сайте оборонного ведомства острова, учения проводились в округе Пинтун на юге острова - там находится военная авиабаза. Отрабатывая отражение возможного вторжения НОАК с моря, военные протестировали самое современное вооружение в тайваньской армии, в том числе истребители F-16, истребители ПВО, произведенные на острове, вертолеты Cobra AH-1W, Apache, восьмиколесные боевые машины пехоты СМ-34 Clouded Leopard и сторожевые фрегаты.

При этом, по мнению профессора факультет мировой экономики и мировой политики ВШЭ, востоковеда Алексея Маслова, говорить о том, что Тайвань мог бы оказать полноценное сопротивление Китаю, не приходится.

«Силы отдельно взятого Тайваня вряд ли смогут сопротивляться армии Китая, которая отработала довольно эффективную систему атаки на Тайвань через прорыв. К тому же само по себе островное расположение Тайваня делает его очень уязвимым», - сказал эксперт «Газете.Ru».

В то же время он усомнился в том, что китайцы когда-либо, по крайней мере в ближайшее время, решат напасть на Тайвань. Как признал Маслов, военная концепция Китая не исключает такую возможность, но, по его словам, КНР, наоборот, считает, что такие вопросы должны решаться исключительно дипломатическим и политическим путем.

«Если Китай когда-либо начнет атаку на Тайвань, это навсегда изменит статус Китая», - констатировал специалист.

Один из камней преткновения в отношениях Пекина и Тайбэя - поставки Тайваню американских вооружений и военной техники, которые происходят довольно часто. В июле прошлого года Госдеп одобрил продажу острову танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger и другого соответствующего оборудования. Общая сумма поставки составила более $2 млрд, отмечало DSCA.

С просьбой о продаже этой техники к Вашингтону обратился офис экономического и культурного представителя Тайваня в Соединенных Штатах, который представляет интересы непризнанной американскими властями территории. В общей сложности Тайбэй попросил продать 108 танков специальной модификации, 14 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A1, 16 тягачей и более 300 пулеметов, а также различные боеприпасы и оборудование к военной технике.

В Пентагоне заверили, что эта сделка не изменит базовый военный баланс в регионе.

Уже в следующем месяце Госдепартамент согласовал возможность продажи Тайваню истребителей F-16 на $8 млрд, сообщил Пентагон.

Тайваньский вопрос стал одной из причин напряжения в отношениях Китая и США. МИД КНР неоднократно выступал против подобных военных контрактов между Вашингтоном и Тайбэем. В частности, в Пекине выразили протест Соединенным Штатам в связи с согласованием продажи истребителей Тайваню.

«Продажа вооружений Тайваню серьезно нарушает нормы международного права и международных отношений, принцип «одного Китая» и три совместных американо-китайских коммюнике, эти действия являются серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и могут подорвать интересы суверенитета и безопасности КНР, китайская сторона выступает против этого», - отмечал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Алексей Маслов выразил мнение, что

США специально занимаются эскалацией напряженности, чтобы показать, что КНР - ненадежная или агрессивная страна.

«В этом плане, я думаю, США не столько изобретают новые методы, сколько активизируют старые, в том числе метод обложить Китай по контуру самыми различными проблемами. И Китай просто запутался в их решениях. Это, конечно, не реальная война, но полноценная холодная», - заключил эксперт.

Лидия Мисник