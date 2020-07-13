Защита от Китая: зачем США вооружают Тайвань

Госдеп одобрил продажу Тайваню оружия на $620 млн
США намерены продать Тайваню оборудование для модернизации систем Patriot PAC-3 на сумму в $620 млн, сообщили в Пентагоне. Поддержка острова, в том числе военная - неизменная часть американской внешней политики. Однако это еще больше омрачает и без того сложные отношения Вашингтона и Пекина. На Западе все чаще говорят о возможном нападении КНР на Тайвань, и, как считают эксперты, в таком случае остров не сможет ничего сделать для защиты своей независимости.
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для модернизации систем Patriot PAC-3. Общая сумма сделки составляет $620 млн, сообщило Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) Пентагона, ответственное за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, а также оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Соединенных Штатов в сфере обороны. Американская администрация официально уведомила конгресс о принятом решении.
Как отметили в ведомстве, эта продажа полностью соответствует национальным и экономическим интересам США, а также интересам в области безопасности. Военные объяснили, что таким образом Вашингтон содействует усилиям Тайваня по поддержанию надежного оборонного потенциала.
Тайвань активно совершенствует свои вооружения, в частности, из-за напряженных отношений с Китаем. С 1949 года остров существует как независимая Китайская Республика, управляемая собственной администрацией, имеющая собственную валюту, национальные символы и так далее. Тем не менее, усилившийся в последние десятилетия Пекин отказывается признавать независимость Китайской Республики, считая Тайвань одной из провинций КНР.
Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов, а с начала 1990-х годов стороны начали взаимодействовать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
КНР периодически угрожает Тайваню «силовым объединением». Угрозу подобного развития событий видят и на Западе. В мае британская газета Daily Mail писала, что Китай отправляет два своих новых авианосца на военные учения возле островов Пратас. В СМИ высказали предположение, что за этими маневрами может последовать военное вторжение народно-освободительной армии Китая (НОАК) на Тайвань.
В мае прошлого года Пентагон опубликовал ежегодный доклад о военной мощи Китая, в котором говорилось, что Пекин планирует возможную борьбу с островом Тайвань. В министерстве отмечали, что речь может идти как о воздушной и морской блокаде острова, так и о полномасштабном вторжении.
К слову, китайцы регулярно проводят военные учения и репетируют вторжение на остров. Тайванцы отвечают зеркально. Вскоре после публикации доклада Пентагона в мае прошлого года военно-воздушные, военно-морские и сухопутные силы армии Тайваня в рамках крупнейших ежегодных учений провели ряд маневров с боевыми стрельбами против «вторжения" НОАК.
Как указывалось в заявлении на сайте оборонного ведомства острова, учения проводились в округе Пинтун на юге острова - там находится военная авиабаза. Отрабатывая отражение возможного вторжения НОАК с моря, военные протестировали самое современное вооружение в тайваньской армии, в том числе истребители F-16, истребители ПВО, произведенные на острове, вертолеты Cobra AH-1W, Apache, восьмиколесные боевые машины пехоты СМ-34 Clouded Leopard и сторожевые фрегаты.
При этом, по мнению профессора факультет мировой экономики и мировой политики ВШЭ, востоковеда Алексея Маслова, говорить о том, что Тайвань мог бы оказать полноценное сопротивление Китаю, не приходится.
В то же время он усомнился в том, что китайцы когда-либо, по крайней мере в ближайшее время, решат напасть на Тайвань. Как признал Маслов, военная концепция Китая не исключает такую возможность, но, по его словам, КНР, наоборот, считает, что такие вопросы должны решаться исключительно дипломатическим и политическим путем.
«Если Китай когда-либо начнет атаку на Тайвань, это навсегда изменит статус Китая», - констатировал специалист.
Один из камней преткновения в отношениях Пекина и Тайбэя - поставки Тайваню американских вооружений и военной техники, которые происходят довольно часто. В июле прошлого года Госдеп одобрил продажу острову танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger и другого соответствующего оборудования. Общая сумма поставки составила более $2 млрд, отмечало DSCA.
С просьбой о продаже этой техники к Вашингтону обратился офис экономического и культурного представителя Тайваня в Соединенных Штатах, который представляет интересы непризнанной американскими властями территории. В общей сложности Тайбэй попросил продать 108 танков специальной модификации, 14 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A1, 16 тягачей и более 300 пулеметов, а также различные боеприпасы и оборудование к военной технике.
В Пентагоне заверили, что эта сделка не изменит базовый военный баланс в регионе.
Тайваньский вопрос стал одной из причин напряжения в отношениях Китая и США. МИД КНР неоднократно выступал против подобных военных контрактов между Вашингтоном и Тайбэем. В частности, в Пекине выразили протест Соединенным Штатам в связи с согласованием продажи истребителей Тайваню.
«Продажа вооружений Тайваню серьезно нарушает нормы международного права и международных отношений, принцип «одного Китая» и три совместных американо-китайских коммюнике, эти действия являются серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и могут подорвать интересы суверенитета и безопасности КНР, китайская сторона выступает против этого», - отмечал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Алексей Маслов выразил мнение, что
«В этом плане, я думаю, США не столько изобретают новые методы, сколько активизируют старые, в том числе метод обложить Китай по контуру самыми различными проблемами. И Китай просто запутался в их решениях. Это, конечно, не реальная война, но полноценная холодная», - заключил эксперт.
Лидия Мисник