Индонезийские морпехи не спешат списывать советские БТР-50

В этом году исполняется полвека с момента прекращения серийного производства знаменитых советских БТР-50. До сих пор эта проверенная многочисленными войнами и конфликтами техника продолжает оставаться на вооружении более десятка стран мира.

Около сотни таких машин эксплуатируются в корпусе морской пехоты Индонезии, военнослужащие которого, как сообщает indomiliter.com, ценят этот бронетранспортер за прекрасные мореходные качества. Например, он может выполнять поставленные задачи при высоте волн более полутора метров.

В настоящее время для "пятидесятого" разработана дистанционно-управляемая пулеметная установка 7,62-мм пулемета СГМБ. Наводчик находится внутри корпуса, в его распоряжении специальный монитор. Благодаря этому он может выполнять свои обязанности, не подставляясь под пули снайперов противника.

В будущем возможна установка более мощных 12,7-мм пулеметов.

Данная модернизация является достаточно умеренной, по крайней мере в сравнении с тем, что демонстрировали на выставках индонезийские оборонщики в прошлом. Они устанавливали новые мощные 300-сильные двигатели, позволявшие поднять максимальную скорость с 44 до 60 км/ч и увеличить запас хода по топливу до 480 км. Также значительно переделывался корпус, после чего старую машину было уже не узнать. Однако пока такие варианты большого распространения не получили.

В настоящее время морпехи решили закупать современные российские БТ-3Ф.

Недавно сообщалось, что БТР-50 прошел "курс омоложения" в Иране, где его превратили в БМП.

Алексей Брусилов