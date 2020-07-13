Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» после модернизации

Как сообщила пресс-служба Восточного военного округа, 10 июля 2020 года из Владивостока после завершения ремонтных и модернизационных работ на АО "Центр судоремонта "Дальзавод" вышел в море на заводские ходовые испытания большой противолодочный корабль (теперь переклассифицированный во фрегат) 1-го ранга Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" проекта 1155. Планируется, что корабль будет введен в строй к концу 2020 года.

Большой противолодочный корабль (фрегат) 1-го ранга Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" проекта 1155 выходит на заводские ходовые испытания по завершении ремонта и модернизационных работ на АО "Центр судоремонта "Дальзавод". Владивосток, 10.07.2020 (с) forums.airbase.ru

Со стороны bmpd напомним, что "Маршал Шапошников" (седьмой корабль проекта 1155, в строю с 1985 года) находился на среднем ремонте и модернизации на АО "Центр судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке с 2016 года. В ходе модернизации на корабле были демонтированы пусковые установки ПЛРК УРК-5 "Раструб-Б" и обе 100-мм артиллерийские установки АК-100, а взамен установлены две 8-зарядные вертикальные пусковые установки 3С14 комплекса УКСК с возможностью применения комплекса "Калибр-НК", две четырехконтейнерные пусковые установки ПКРК "Уран", а также одна новая 100-мм артиллерийская установка А-190-01.

Большой противолодочный корабль (фрегат) 1-го ранга Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" проекта 1155 выходит на заводские ходовые испытания по завершении ремонта и модернизационных работ на АО "Центр судоремонта "Дальзавод". Владивосток, 10.07.2020 (с) forums.airbase.ru

Большой противолодочный корабль (фрегат) 1-го ранга Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" проекта 1155 выходит на заводские ходовые испытания по завершении ремонта и модернизационных работ на АО "Центр судоремонта "Дальзавод". Владивосток, 10.07.2020 (с) www.newsvl.ru

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