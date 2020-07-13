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Военное обозрение

На Средне-Невском ССЗ начато формирование корпуса восьмого «Александрита»

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Источник изображения: https://www.aoosk.ru/

На Средне-Невском судостроительном заводе начато формирование корпуса нового корабля противоминной обороны проекта 12700 "Александрит". Как сообщает пресс-служба предприятия, торжественная церемония закладки нового тральщика пройдет 24 июля 2020 года.

Корабелы Средне-Невского ССЗ начали формирование корпуса очередного тральщика. В герметично смонтированной матрице, повторяющей обводы корпуса будущего корабля, под воздействием отрицательного давления осуществляется пропитка связующим веществом специальным образом уложенных слоев стеклоткани. Процесс пропитки займет около двух суток.

Новый корабль получит имя Льва Давыдовича Чернавина – советского офицера-подводника, контр-адмирала, командовавшего соединениями подводных лодок Северного флота. "Лев Чернавин" станет восьмым кораблем в линейке проекта 12700 "Александрит", заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе и последним, построенным в рамках первой серии. Начиная с девятого, тральщики данного проекта будут строиться с учетом изменений, внесенных в проект в процессе эксплуатации первых кораблей. В основном изменения коснутся автоматизации противоминных средств.

Тральщики проекта 12700 способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Способны использовать и традиционное тральное вооружение. Корабли серии "Александрит" имеют уникальный корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

Проект 12700 был разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" для ВМФ РФ. Эти корабли противоминной обороны имеют водоизмещение около 890 тонн, длину - 62 метра и ширину 10 метров, экипаж насчитывает 44 человека.

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Страны
Россия
Компании
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
2020-й год
пр. 12700
СФ
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