В Сети появилось видео дозаправки Су-30СМ и Су-24 над Крымом

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Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота в рамках летных тактических учений отработали дозаправку топливом в воздухе. Соответствующее видео появилось в Сети.

Как сообщили в Отделе информационного обеспечения Черноморского флота, в отработке дозаправки в воздухе было задействовано два истребителя Су-30СМ и два фронтовых бомбардировщика Су-24. Дозаправку обеспечивал экипаж самолета-заправщика Ил-78.

Сама дозаправка проводилась в небе над Крымским полуостровом, самолеты поочередно подходили к самолеты-заправщику и производили дозаправку, при этом дистанция от конуса-датчика до штанги заправки определялась визуально. Дистанция между самолетами во время заправки не превышала 10-12 метров.

Как отметили в пресс-службе Черноморского флота, данным элементом, а именно дозаправкой в воздухе, должен владеть каждый летчик самолета, на котором установлено оборудование для дозаправки. Дозаправка в воздухе существенно повышает дальность полета, тактический радиус действий и возможности выполнения поставленных задач.