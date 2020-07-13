Марсоход Perseverance успешно установили на ракету Atlas V

Запустить его планируют в конце июля – начале августа этого года

ТАСС, 10 июля. Специалисты NASA установили марсоход Perseverance на ракету-носитель Atlas V и подготовили к запуску, который должен состояться в конце июля. Об этом пишет пресс-служба Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

"Запуск Perseverance отложили на конец месяца из-за проблем, которые возникли во время подготовки ракеты-носителя к стыковке с капсулой, где находится марсоход. Из-за этого мы сдвинули окно запуска на промежуток между 30 июля и 15 августа, что допустимо с точки зрения имеющихся запасов топлива на борту миссии", - пишет JPL.

Как отметили в NASA, в ближайшие дни начнутся последние предполетные тесты марсохода и ракеты-носителя. Специалисты планируют, что 28 июля ракету выведут на стартовую площадку для первой попытки запуска, которая намечена на 30 июля.

Первоначально специалисты JPL планировали отправить марсоход на Красную планету 17 июля. Но дату старта перенесли - сначала на 20 и 22 июля, а потом на 30 июля. При этом в NASA не исключают, что аппарат может отправиться в космос и позже, если 30 июля этому помешает погода или технические проблемы.

Если марсоход не выведут в космос до 15 августа, миссию придется отложить на два года, так как Земля и Марс сближаются на минимальное расстояние - примерно 56 млн км - раз в 26 месяцев. Подобные случаи уже происходили в недавней истории NASA - посадочную платформу InSight, которая изучает марсотрясения, отправили на Красную планету на два года позже намеченного из-за разгерметизации ее сейсмографа.

На Марс с вертолетом

О планах на создание своего пятого марсохода представители NASA рассказали в декабре 2012 года. Он должен был стать своеобразным наследником ровера Curiosity, который сел на Марс в августе 2012 года и работает там до сих пор. Это заметно удешевило и ускорило бы сборку ровера. Главной задачей марсохода должны были стать не поиски следов пресноводных водоемов, как у его предшественника, а оценка обитаемости Марса в прошлом и поиски возможных следов жизни.

В марте 2020 года марсоход получил официальное имя - Perserverance ("настойчивость" по-английски). Запустить на Марс его планировали в середине лета 2020 года. Сесть аппарат должен будет в районе кратера Йезеро на экваторе Марса в феврале 2021 года.

Perseverance будет не только изучать свойства отложений осадочных пород, но и собирать их образцы в специальный "шкаф", установленный на его борту. Помогать ему в этом будет вертолет Ingenuity. Впрочем, главной его задачей будет показать, что полеты на поверхности Марса в принципе возможны. Минералы, которые соберет марсоход, на Землю вернет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA, которая полетит к Красной планете не раньше 2026 года.