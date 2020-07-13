«Роскосмос» назвал причину токсичной утечки «Фрегата»

Причиной утечки токсичного топлива из разгонного блока «Фрегат» на космодроме Куру во Французской Гвиане стала неисправность клапана, заявили РИА Новости в Научно-производственном объединении имени Лавочкина (входит в «Роскосмос»), где изготовили дефектное изделие.

«После завершения нейтрализации [удаления остатков токсичного топлива] баков окислителя "Фрегата" планируется демонтировать неисправный клапан и отправить его на исследование в Россию», — сказал представитель предприятия.

Утечка токсичного азотного тетраоксида из «Фрегата» была обнаружена в мае.

В январе 2019 года в корпусе «Фрегата», который готовился к запуску с космодрома Куру, была обнаружена трещина. В феврале того же года РИА Новости, ссылаясь на источник, сообщило, что европейский оператор космических пусков Arianespace сначала отклонил предложение российского производителя разгонного блока о его ремонте на космодроме Куру путем наложения «заплатки» и не дал согласие на проведение сварочных работ в «полевых условиях», а потом передумал.

Разгонный блок «Фрегат» фактически является четвертой ступенью средней ракеты «Союз-СТ-Б», запускаемой с космодрома Куру.