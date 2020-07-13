Войти
Lenta.ru

«Роскосмос» назвал причину токсичной утечки «Фрегата»

113
0
0
Разгонный блок «Фрегат»
Подготовка разгонного блока «Фрегат» на космодроме Куру.
Источник изображения: ESA

Причиной утечки токсичного топлива из разгонного блока «Фрегат» на космодроме Куру во Французской Гвиане стала неисправность клапана, заявили РИА Новости в Научно-производственном объединении имени Лавочкина (входит в «Роскосмос»), где изготовили дефектное изделие.

«После завершения нейтрализации [удаления остатков токсичного топлива] баков окислителя "Фрегата" планируется демонтировать неисправный клапан и отправить его на исследование в Россию», — сказал представитель предприятия.

Утечка токсичного азотного тетраоксида из «Фрегата» была обнаружена в мае.

В январе 2019 года в корпусе «Фрегата», который готовился к запуску с космодрома Куру, была обнаружена трещина. В феврале того же года РИА Новости, ссылаясь на источник, сообщило, что европейский оператор космических пусков Arianespace сначала отклонил предложение российского производителя разгонного блока о его ремонте на космодроме Куру путем наложения «заплатки» и не дал согласие на проведение сварочных работ в «полевых условиях», а потом передумал.

Разгонный блок «Фрегат» фактически является четвертой ступенью средней ракеты «Союз-СТ-Б», запускаемой с космодрома Куру.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Россия
Франция
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Arianespace
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
Ariane РН
Союз-2 РН
Похожие новости
19.12.2019
Все спутники успешно отделились от ракеты "Союз-СТ-А"
01.03.2019
Глава Arianespace поблагодарил российских коллег за успешный запуск спутников OneWeb
31.01.2019
Источник: специалисты РФ устраняют дефект в разгонном блоке "Фрегат" на космодроме Куру
20.12.2018
Спутник CSO-1 взят на управление Францией - Роскосмос
16.11.2015
Теорию Эйнштейна проверят некорректно выведенные Роскосмосом спутники Galileo
29.08.2014
«Фрегат» со спутниками Galileo подвело программное обеспечение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.07 01:06
  • 9
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 13.07 00:32
  • 156
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 12.07 22:01
  • 8
«Ангару» назвали лучшей в мире и уступающей только ракете Илона Маска
  • 12.07 21:20
  • 24
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 12.07 20:22
  • 17
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
  • 12.07 19:24
  • 5
Лазерная революция в армии
  • 12.07 19:06
  • 17
Киев собирается развернуть американские ПТРК «Джавелин» на Донбассе
  • 12.07 13:39
  • 6
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 12.07 12:13
  • 21
Война, в которой нельзя проиграть
  • 12.07 10:00
  • 8
Прощание с портянкой
  • 12.07 09:55
  • 1
Невероятный мутант: Т-72 с башней от Т-80УД
  • 12.07 03:24
  • 311
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 20:09
  • 54
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 11.07 16:59
  • 30
"Зальет все свинцом": каким будет новый пулемет для российской армии
  • 11.07 11:32
  • 12
Госорганы должны согласовать планы замены иностранного ПО до 2024 года