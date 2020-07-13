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WarSpot

Первый кусочек «Дредноута»

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Источник изображения: warspot.ru

В Великобритании построили первый модуль перспективной стратегической субмарины. Вчера, 9 июля, портал navyrecognition.com сообщил о том, что на заводе компании BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс завершились работы по созданию первого крупного элемента подлодки Dreadnought.

Программа Dreadnought, ранее известная как Successor, предполагает сборку четырёх стратегических ядерных субмарин, которые заменят на службе подлодки типа Vanguard. Первая из них — HMS Dreadnought — должна быть передана флоту уже в начале 2030-х годов.

Первый элемент корпуса субмарины Dreadnought

Источник изображения: navyrecognition.com

Предполагается, что одна подлодка проекта Dreadnought будет нести 12 баллистических ракет типа Trident. По оценке правительства Великобритании, для обеспечения безопасности будет достаточно, если в каждый момент времени на патрулировании будет находиться одна подлодка с 12 ракетами и 36 ядерными боевыми блоками на борту.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
BAE Systems
Проекты
Successor
Trident
Ядерный щит
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