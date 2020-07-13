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Есть фюзеляж первого южнокорейского истребителя

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Источник изображения: vpk-news.ru

Разработка первого южнокорейского истребителя KF-X ведётся компанией KAI с 2016 года. Завершить сборку самолёта и провести его выкатку планируется в апреле 2021 года, а первый полёт истребителя может состояться в 2022 году. Истребитель создаётся в одноместной и двухместной версиях.

Длина самолёта составит 16,9 метра, размах крыла — 11,2 метра, высота — 4,7 метра. Максимальная взлётная масса истребителя составит 25,4 тонны.

Перспективный самолёт будет способен выполнять полёты на скорости до 1,9 числа Маха и получит 10 точек подвески для ракет, бомб и различных подвесных контейнеров. Разработку истребителя планируется завершить к 2026 году, после чего ВВС Южной Кореи планируют приобрести 120 новых самолётов к 2032 году. Они должны будут заменить устаревшие истребители F-4 Phantom II и F-5 Freedom Fighter.

Производство и модернизация KF-X будут осуществляться по «американской схеме» — версиями. Первая версия истребителя Block 1 будет выпускаться до 2028 года. Она получит ограниченную номенклатуру вооружений. Версия Block 2 будет запущена в серийное производство с 2029 года, её боевые возможности не будут ограничены. Радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решёткой для истребителя KF-X разработала корейская компания Hanwha Systems, сообщает портал Janes.

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Страны
США
Южная Корея
Продукция
F-4
F-5
KF-X
Компании
KAI
Проекты
АФАР
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