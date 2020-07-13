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Разработки холдинга РКС вошли в «100 лучших изобретений» России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Пять разработок специалистов холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») вошли в перечень «100 лучших изобретений» России за 2019 и первое полугодие 2020 года. «Роспатент» отобрал их после анализа всего массива патентов, полученных в этот период. Все вошедшие в топ-100 разработки РКС находятся на стадии успешного тестирования опытных образцов и готовы к производству и внедрению.

В список лучших вошли разработанные специалистами холдинга РКС СВЧ-фильтр на основе интегрированного в подложку волновода и способ его изготовления, многослойная коммутационная плата СВЧ-гибридной интегральной микросхемы космического назначения и способ ее получения, фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор,твердотельный волновой гироскоп, а также устройство для лечения амблиопии.

Разработка СВЧ-платы и СВЧ-фильтра позволит уменьшить габариты и повысить надежность и характеристики микроэлектронных изделий для космических аппаратов, а технология их изготовления, разработанная коллективом во главе с Андреем ЖУКОВЫМ, апробирована, импортонезависима и ориентирована на использование отечественных материалов

Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор, разработанный инженерами Особого конструкторского бюро МЭИ (ОКБ МЭИ, входит в холдинг РКС) позволяет повысить точность определения угла на источник излучения за счет учета формы спектра принимаемых сигналов. За счет определения значения корреляционно-фазовой частоты становится возможным учесть форму спектра принимаемых сигналов при вычислении направляющего угла на источник.

Разработка твердотельного волнового гироскопа специалистами из пензенского НИИ физических измерений (НИИФИ, входит в холдинг РКС) создает новые возможности для разработчиков навигационных приборов для космических аппаратов и авиации. Этот элемент бесплатформенных навигационных систем позволяет определять угловые скорости подвижных объектов с минимальной для такого класса приборов ошибкой. Гироскоп отличается минимальным временем перехода в рабочий режим, повышенной точностью и стабильностью работы.

В рамках диверсификации производства и освоения гражданских рынков специалисты ОКБ МЭИ также разработали прибор для лечения амблиопии. Его применение в офтальмологии позволит восстанавливать и тренировать зрение. Опытный образец изделия получил высокую оценку медиков. Сейчас предприятие ищет инвестиции для начала серийного производства.

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