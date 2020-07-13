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Военное обозрение

«Судьба СНВ-3 предрешена»: Лавров заявил об отказе США продлевать договор

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Источник изображения: topwar.ru

Судьба договора СНВ-3 предрешена, Соединенные Штаты приняли решение его не продлевать. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров во время онлайн-сессии "Примаковских чтений".

По словам министра иностранных дел России, США приняли решение не продлевать договор СНВ-3, это следует из заявлений Вашингтона, звучавших на фоне предложений России о его продлении. Кроме того, подчеркнул Лавров, США выдвигают условия включения в новый договор новейших российских вооружений, а это означает "стучаться в открытую дверь".

Судя по всему, решение не продлевать этот договор (СНВ-3) в США уже принято. Та настойчивость, с которой акцентируется безальтернативность перевода всего разговора в трехстороннюю плоскость, она говорит о том, что это уже предрешено

- заявил Лавров.

При этом глава МИД РФ отметил, что Россия обеспечит свою безопасность и без договора СНВ, в Москве готовы к любому развитию событий в случае его непродления. Лавров подчеркнул, что России продление договора нужно не больше, чем оно нужно США.

Нам продление нужно ровно настолько, насколько оно нужно американцам. Они сейчас усматривают в наших призывах продлить его без предварительных условий какую-то игру: Россия модернизировала весь свой ядерный арсенал, а у нас это только начинается, нас хотят стреножить, нам хотят связать руки. Абсолютно не так. Нам продление ДСНВ-3 нужно не больше, чем это нужно американцам

- заявил он, добавив, что если США категорически отказываются от продления, "мы их уговаривать не будем".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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