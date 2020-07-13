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Военное обозрение

В США одобрили модернизацию ракет для Тайваня на 620 миллионов долларов

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Источник изображения: topwar.ru

Государственный департамент соединенных Штатов разрешил поставку на Тайвань оборудования, необходимого для проведения модернизации ракетных систем Patriot PAC-3 класса «земля-воздух». Общая сумма контракта составляет 620 миллионов долларов.

Об этом сообщили вчера в Министерстве обороны США.

В сообщении Пентагона говорится следующее:

Предполагаемая продажа служит национальным и экономическим интересам США, а также интересам в области безопасности, поскольку содействует продолжающимся усилиям получателя в области модернизации своих вооруженных сил и поддержания надежного оборонного потенциала.

Основной причиной поставки с точки зрения американской администрации являются растущие угрозы Тайваню со стороны Китайской Народной Республики. И хотя Соединенные Штаты, как и большинство стран мира, не имеют официальных дипломатических отношений с Тайбэем, они на законных основаниях предоставляют «демократическому острову» средства для самообороны.

Госдепартамент США официально уведомил Конгресс о принятом решении. Теперь у сенаторов есть 30 дней на обсуждение условий контракта и возможное блокирование сделки, если они посчитают ее неприемлемой.

Ожидается реакция официального Пекина.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
Patriot ЗРК
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