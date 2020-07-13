СВ Филиппин продемонстрировали макеты запланированных к закупке систем вооружений

ЦАМТО, 10 июля. В ходе празднования 13-летия со дня образования артиллерийского полка Сухопутных войск Филиппин, размещенного в Форт-Магсайсай (провинция Нуэва-Эсиха), были продемонстрированы макеты систем вооружения, которые планируется закупить для его оснащения.

Как сообщило командование СВ Филиппин, полк является вооруженным формированием, "находящимся на переднем крае" модернизации Сухопутных войск в соответствии с концепцией Land Maneuver Concept для противодействия внешним, внутренним и гибридным угрозам. В ближайшее время полк должен получить ряд новых систем вооружения, для применения которых недавно были сформированы дополнительные батареи реактивных систем залпового огня, наземных ракетных систем, зенитная ракетно-артиллерийская батарея и батареи полевой артиллерии. Сейчас проводится оснащение данных формирований системами вооружения и подготовка личного состава.

В январе 2020 года в ходе мероприятий, посвященных формированию новых батарей, уже стало известно, что они будут оснащены ЗРК ближнего действия "Мистраль" французской MBDA и "Чирон" южнокорейской компании LIGNex1, а также 155-мм самоходными гаубицами ATMOS-2000 израильской Elbit Systems.

В ходе празднования годовщины образования были продемонстрированы макеты РСЗО K136 "Куренг" южнокорейского производства, наземного ракетного комплекса (напоминающего систему на базе ПКР "Брамос") и ЗРК ближнего действия на шасси с колесной формулой 4х4.

Как предполагается, для СВ Филиппин приобретается один дивизион K136 "Куренг" в составе трех батарей по 6 РСЗО в каждой. 1-я батарея РСЗО была сформирована в составе артиллерийского полка СВ Филиппин в августе 2018 года, вторая – в сентябре 2019 года. Формирование дивизиона должно быть завершено в 2024 году.

"Форт-Магсайсай" является крупнейшей военной базой СВ Филиппин. Здесь размещены 7-я пехотная дивизия, артиллерийский полк СВ Филиппин, командование и полк сил специальных операций, легкий полк быстрого реагирования.