Войти
ЦАМТО

СВ Филиппин продемонстрировали макеты запланированных к закупке систем вооружений

128
0
0
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 10 июля. В ходе празднования 13-летия со дня образования артиллерийского полка Сухопутных войск Филиппин, размещенного в Форт-Магсайсай (провинция Нуэва-Эсиха), были продемонстрированы макеты систем вооружения, которые планируется закупить для его оснащения.

Как сообщило командование СВ Филиппин, полк является вооруженным формированием, "находящимся на переднем крае" модернизации Сухопутных войск в соответствии с концепцией Land Maneuver Concept для противодействия внешним, внутренним и гибридным угрозам. В ближайшее время полк должен получить ряд новых систем вооружения, для применения которых недавно были сформированы дополнительные батареи реактивных систем залпового огня, наземных ракетных систем, зенитная ракетно-артиллерийская батарея и батареи полевой артиллерии. Сейчас проводится оснащение данных формирований системами вооружения и подготовка личного состава.

В январе 2020 года в ходе мероприятий, посвященных формированию новых батарей, уже стало известно, что они будут оснащены ЗРК ближнего действия "Мистраль" французской MBDA и "Чирон" южнокорейской компании LIGNex1, а также 155-мм самоходными гаубицами ATMOS-2000 израильской Elbit Systems.

В ходе празднования годовщины образования были продемонстрированы макеты РСЗО K136 "Куренг" южнокорейского производства, наземного ракетного комплекса (напоминающего систему на базе ПКР "Брамос") и ЗРК ближнего действия на шасси с колесной формулой 4х4.

Как предполагается, для СВ Филиппин приобретается один дивизион K136 "Куренг" в составе трех батарей по 6 РСЗО в каждой. 1-я батарея РСЗО была сформирована в составе артиллерийского полка СВ Филиппин в августе 2018 года, вторая – в сентябре 2019 года. Формирование дивизиона должно быть завершено в 2024 году.

"Форт-Магсайсай" является крупнейшей военной базой СВ Филиппин. Здесь размещены 7-я пехотная дивизия, артиллерийский полк СВ Филиппин, командование и полк сил специальных операций, легкий полк быстрого реагирования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Филиппины
Франция
Южная Корея
Продукция
ATMOS-2000
PJ-10 Brahmos
Компании
Elbit Systems
Leonardo
MBDA
Проекты
2020-й год
Похожие новости
08.06.2020
«Витязи» встают в строй
13.02.2019
Плюс-минус "Рафали"
27.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки — часть II
20.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки
31.05.2012
Подведены окончательные итоги выставки KADEX-2012
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.07 01:06
  • 9
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 13.07 00:32
  • 156
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 12.07 22:01
  • 8
«Ангару» назвали лучшей в мире и уступающей только ракете Илона Маска
  • 12.07 21:20
  • 24
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 12.07 20:22
  • 17
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
  • 12.07 19:24
  • 5
Лазерная революция в армии
  • 12.07 19:06
  • 17
Киев собирается развернуть американские ПТРК «Джавелин» на Донбассе
  • 12.07 13:39
  • 6
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 12.07 12:13
  • 21
Война, в которой нельзя проиграть
  • 12.07 10:00
  • 8
Прощание с портянкой
  • 12.07 09:55
  • 1
Невероятный мутант: Т-72 с башней от Т-80УД
  • 12.07 03:24
  • 311
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 20:09
  • 54
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 11.07 16:59
  • 30
"Зальет все свинцом": каким будет новый пулемет для российской армии
  • 11.07 11:32
  • 12
Госорганы должны согласовать планы замены иностранного ПО до 2024 года