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Российская газета

Как советский бомбардировщик М-4 напугал США

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Источник изображения: flikcr.com/Michael Thorne

Советский стратегический бомбардировщик М-4, впервые показанный на параде Победы в 1954 году, застиг врасплох Соединенные Штаты, вынудив их увеличить производство своих самолетов такого класса.

Демонстрацию СССР своего первого реактивного "стратега" (по кодификации НАТО - "Bison-А", - прим. "РГ") можно считать началом гонки вооружений. Такое мнение высказал обозреватель издания The National Interest Калеб Ларсон.

После Великой Отечественной войны у Советского Союза был только один бомбардировщик дальнего действия Ту-4 - аналог американского B-29 Superfortress. Обе этих машины стали уязвимыми перед новыми истребителями, но если в распоряжении США имелись реактивные бомбардировщики, способные нанести удар с баз в Европе, то у СССР в авиации дальнего действия был явный недостаток.

Для восстановления баланса сил конструкторскому бюро Мясищева было дано задание разработать реактивный бомбардировщик, способный поражать цели в Европе и Соединенных Штатах. И в скором времени в ОКБ представили впечатляющую машину.

Стратегический бомбардировщик имел четыре турбореактивных двигателя, расположенных под корневыми частями крыла. Надежную защиту от перехватчиков противника обеспечивали шесть 23-мм пушек, установленных в двух башнях в хвостовой части, а также вверху и внизу фюзеляжа. Через короткое время новинку модернизировали, установив более экономичные двигатели и зонд для дозаправки в воздухе.

- Реактивный бомбардировщик Мясищева вызвал настоящий испуг в американском обществе. Разведывательные службы США фактически провалились - они не знали о проекте советского самолета, не говоря уже о начале его производства. В следующем после дебюта году были показаны еще несколько единиц М-4, что укрепило уверенность американской стороны в массовом производстве СССР новых стратегических бомбардировщиков, способных поражать ее территорию, - отмечает Ларсон.

Данное убеждение стало поводом для военных США активнее использовать аргумент о преимуществе "советов" по численности дальних бомбардировщиков, что дало возможность значительно увеличить расходы на оборону и в течение нескольких лет нарастить авиацию дальнего действия.

Однако опасения и последовавшие за ними усилия американцев не оправдались. Спустя несколько лет стало ясно, что Советский Союз не создавал масштабную производственную инфраструктуру для М-4. Несмотря на усовершенствования, этот самолет никогда не обладал возможностью поражать цели на территории США. Производство свернули в начале 1960-х годов. Большинство "стратегов" были разрезаны на металлолом, а несколько экземпляров служили в качестве самолетов-заправщиков до середины 1990-х годов. Один из модифицированных М-4 использовался как транспортник для космической программы "Буран".


Тимур Алимов

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Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
Компании
ЭМЗ Мясищева
Проекты
NATO
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