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Домашний скот заменит газонокосилки на канадской базе ВВС

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Источник изображения: vpk-news.ru

Для обслуживания авиабазы «Колд-Лейк» в провинции Альберта Министерство национальной обороны Канады объявило тендер на организацию выпаса домашних животных на базе 4-го крыла Колд-Лейк королевских военно-воздушных сил Канады, сообщает The Canadian Press.

Как пояснил сотрудник по связям с общественностью 1-й канадской авиационной дивизии, базирующейся в Виннипеге, капитан Мат Стронг, несколько лет назад на авиабазе «Комокс» в Британской Колумбии уже использовали скот для контроля растительности на территории военного объекта и этот опыт оказался удачным.

«Нам необходимо убирать траву на участках со специфическим рельефом, где работа людей с триммерами занимает несколько дней. Но можно отправить на эту же территорию скот, который гораздо быстрее избавит нас от травы, причём ни уклон, ни дренажные канавы, ни какие-то другие препятствия, мешающие работе людей, козам и овцам не помеха», - приводит слова Мата Стронга The Provence.

Тендер предусматривает выпас стада из 250 голов домашних животных - 70% поголовья должно приходиться на коз и остальные 30% должны быть представлены овцами. При этом использовать подобный способ контроля за растениями на других авиабазах Канады пока не планируется.

Как подчеркнул Мат Стронг, личный состав авиабазы «Колд-Лейк» будет задействоваться для ухода за территорией, но только в ситуациях вроде уборки снега и стрижки газонов, тогда как контролировать дикую растительность станут животные — этот способ эффективнее и безопаснее, поскольку на обширной территории встречаются медведи, лоси и олени, представляющие угрозу для людей, пишет ПМ.

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Страны
Великобритания
Канада
Колумбия
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