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Подразделение ТОФ займется на Севере уборкой мусора

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Источник изображения: vpk-news.ru

Подготовка сводного экологического подразделения Тихоокеанского флота завершается на Камчатке. Оно отправится на остров Врангеля Архангельской области для сбора мусора, сообщает пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

На острове Врангеля в границах государственного заповедника будет осуществляться очистка территории, вывоз мусора для последующей утилизации, а также рекультивация очищенных земель, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, до окончания навигационного периода к экологическим мероприятиям привлекут около 50 военнослужащих и 10 единиц специальной техники (бульдозер, краны, самосвалы, гусеничные транспортеры, топливозаправщик и пакетировочные прессы).

В ходе экологической экспедиции судно обеспечения также доставит груз для жизнедеятельности подразделений ТОФ, дислоцированных в отдаленных точках.

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