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Военно-промышленный курьер

Турецкие С-400 могут появиться в Ливии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Анкара, несущая человеческие, материальные и финансовые потери в Ливии от действий «неопознанной» авиации, намерена восстановить свое положение. Турецкие военные заявили о подготовке к развертыванию в этой стране купленных свыше года назад у России ЗРК С-400 «Триумф».

На такое решение президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошел в связи с тем, что Египет и ОАЭ оказывают активную военную помощь «Ливийской национальной армии» (LNA) фельдмаршала Халифы Хафтара, предоставляя свои самолеты, из-за чего союзные Анкаре силы «Правительства национального согласия» (GNA) быстро теряют преимущество, достигнутое за минувшие недели.

«Поскольку на карту поставлено больше, чем просто ракетная система, Анкара хочет сохранить баланс между Москвой и Вашингтоном, предпочитая не рисковать своими отношениями с одной стороны за счет другой. Одним из наиболее выгодных сценариев, которые могут быть приняты тремя основными сторонами, является развертывание системы С-400 в Ливии в соответствии с соглашениями о безопасности и военными действиями между Анкарой и Триполи и после согласования с Москвой и Вашингтоном», - сообщает турецкое издание «Daily Sabah».

Между тем, про мнению экспертов, ни Москва, ни Вашингтон не согласятся на такое решение. Россия прямо запретит Турции реэкспорт своего вооружения, что написано в условиях контракта, а США опасаются, что в связи с появлением на севере Африки ЗРК С-400, Кремль сможет контролировать данный регион. Впрочем, в последнее время Эрдоган действует только в своих интересах, поэтому, как дальше будут развиваться события, спрогнозировать достаточно трудно, говорит Free News.

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Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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