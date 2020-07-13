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Военно-промышленный курьер

Страны Прибалтики начали массово закупать бронетехнику

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Источник изображения: vpk-news.ru

Эстония, Латвия и Литва хотят прийти к решению на уровне правительств для совместного приобретения новых бронетранспортеров. Например, для Эстонии это окажется самая масштабная закупка военной техники в истории страны.

Об этом пишет Delfi.ee, отмечая, что за последние 20 лет самыми крупными закупками Сил обороны Эстонии были боевые машины CV90, противотанковая системы и минные тральщики. Это были договоры объемом в € 80300 млн.

Начиная с 2004 года Эстония использует более 100 бронетранспортеров Pasi XA-180 и XA-188, у первых из которых истекает срок работоспособности в 2025—2026 годах.

Глава эстонского Центра оборонных инвестиций Кусти Салм сообщил, что в ближайшие годы будет приобретено более 100 новых бронетранспортеров, а если заглядывать еще дальше, на период после 2030, то можно говорить о 300 новых бронетранспортерах. Для сравнения, Финляндия сейчас имеет в своем распоряжении около 1000 бронетранспортеров.

Страны Прибалтики решили, что проведут совместную закупку бронетранспортеров, так как это сократит расходы на производство. Все три государства закупят одинаковые единицы военной техники, что позволит проводить одинаковое обучение и тактические действия.

Также было решено, что генеральным подрядчиком в процессе будет участвовать финско-норвежское оборонно-промышленное предприятие Patria, а прототипом закупаемых бронетранспортеров станет Patria 6Х6. Отличительной особенностью бронетранспортеров Patria является модульная конструкция, благодаря чему бронемашина выпускается в различных вариантах в зависимости от предназначения. Шасси машины могут иметь колесную формулу 8x 8 или 6x6. 

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Страны
Латвия
Литва
Норвегия
Финляндия
Эстония
Компании
Patria
Проекты
CV-90
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