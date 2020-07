Focus (Германия): новый зенитно-ракетный комплекс России на 15 лет опережает возможности США и других западных стран

Новый российский зенитно-ракетный комплекс может опережать другие западные технологии в этой области на 15 лет. С-500 «Прометей», возможно, будет впервые применен уже в этом году. Радиус действия этой системы включает в себя даже космос, а его целями могут стать спутники и гиперзвуковые ракеты.

Такие издания как "Москоу таймс" и "Булгариэн милитари" (Bulgarian Military) опубликовали статьи о новом российском зенитно-ракетном комплексе С-500 "Прометей". Эта система, как отмечают авторы этих публикаций, обеспечивает эффективную защиту от спутников, гиперзвукового оружия и от других опасностей, в том числе в космосе.

Производство этих ЗРК начнется раньше первоначальных планов

Даже истребители, выполненные с использованием технологии малозаметности "стелс", могут оказаться легкой добычей для этой системы. Глава российских Военно-воздушных сил генерал-полковник Сергей Суровикин назвал комплекс С-500 "первым поколением систем противокосмической обороны".

На самом деле, первоначально предполагалось принять на вооружение эти комплексы в 2025 году, однако не исключено, что это будет сделано уже в этом году.

"Комплекс С-500 способен уничтожить практически все существующие и достойные упоминания цели в ближнем космосе и в атмосфере, поэтому он способен решать стратегические вопросы в области противоракетной обороны. Кроме того, это мобильная система, а это означает, что она может быть быстро задействована в любом оказавшемся под угрозой районе", - подчеркнул Игорь Коротченко, директор "Центра анализа мировой торговли оружием" (Center for the Analysis of World Arms Trade).

Использованные технологии опережают возможности остального мира

Короче говоря, этот зенитно-ракетный комплекс является на самом деле "всеядным" и, по мнению некоторых экспертов, опережает конкурирующие западные системы примерно на 15 или 20 лет. Еще в 2019 году китайские эксперты предположили, что ЗРК С-500 является самым передовым комплексом российских вооруженных сил и, вероятно, вооруженных сил всего мира.

По имеющимся данным, радиус действия комплекса С-500 "Прометей" составляет 600 километров, а президент Владимир Путин говорил даже об "сверхвысотных высотах" (ultra-hohen Höhen). На основе этих данных можно предположить, что С-500 можно будет использовать также для защиты от метеоритов и других небесных тел.