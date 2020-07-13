Войти
Военное обозрение

БДК «Петр Моргунов» вышел на заключительный этап ходовых испытаний

106
0
0

Источник изображения: ПСЗ "Янтарь"

Первый серийный БДК проекта 11711 "Петр Моргунов" возобновил прохождение испытаний, вновь выйдя в акваторию Балтийского моря. Как передает ТАСС со ссылкой на представителя ССЗ "Янтарь", данный этап является заключительным.

Как заявил представитель предприятия, "Петр Моргунов" вышел на заключительный этап заводских ходовых испытаний, которые должны завершиться к середине июля. Будут ли в дальнейшем проводится госиспытания или они были совмещены с ходовыми, неизвестно. Так же пока ничего не сообщается о сроках принятия БДК в состав флота.

Единственная достоверная информация на данный момент поступила от Минобороны. Согласно ей, БДК "Петр Моргунов" должен принять участие в Главном военно-морском параде, который пройдет 26 июля в Петербурге и Кронштадте в честь Дня ВМФ России.

По планам, озвученным ранее, БДК должен был до середины апреля закончить ходовые испытания и сразу же перейти с государственным, чтобы уже в мае войти в состав флота. Однако испытания корабля затянулись, в начале июня он был возвращен на "Янтарь" для проведения доводочных работ.

БДК "Петр Моргунов" является вторым кораблем проекта 11711 и первым серийным после головного БДК "Иван Грен". Заложен в июне 2015 года и спущен на воду 25 мая 2018 года. Строительство корабля велось с задержками, так как пришлось исправлять ошибки, допущенные при проектировании головного корабля.

БДК 11711 способен вместить 13 танков или более 30 БТР и БМП. Также на корабле предусмотрено размещение усиленного батальона морской пехоты, а также временное базирование различных типов корабельных вертолетов. Корабль имеет дальность плавания в 4 тыс. морских миль, что позволяет выполнять задачи в дальней морской зоне.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711
Похожие новости
04.11.2019
Большой десантный корабль "Петр Моргунов" выйдет на ходовые испытания
25.06.2019
Глава ОСК: новые десантные корабли будут отличаться от их предшественников проекта 11711
02.02.2017
Параллельная реальность ВМФ РФ
21.04.2015
Стали известны лидеры рейтинга предприятий "Морской ВПК - 2015"
07.03.2014
От корветов до подводных лодок
15.02.2012
Корабельный недобор
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.07 01:06
  • 9
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 13.07 00:32
  • 156
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 12.07 22:01
  • 8
«Ангару» назвали лучшей в мире и уступающей только ракете Илона Маска
  • 12.07 21:20
  • 24
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 12.07 20:22
  • 17
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
  • 12.07 19:24
  • 5
Лазерная революция в армии
  • 12.07 19:06
  • 17
Киев собирается развернуть американские ПТРК «Джавелин» на Донбассе
  • 12.07 13:39
  • 6
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 12.07 12:13
  • 21
Война, в которой нельзя проиграть
  • 12.07 10:00
  • 8
Прощание с портянкой
  • 12.07 09:55
  • 1
Невероятный мутант: Т-72 с башней от Т-80УД
  • 12.07 03:24
  • 311
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 20:09
  • 54
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 11.07 16:59
  • 30
"Зальет все свинцом": каким будет новый пулемет для российской армии
  • 11.07 11:32
  • 12
Госорганы должны согласовать планы замены иностранного ПО до 2024 года