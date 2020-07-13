БДК «Петр Моргунов» вышел на заключительный этап ходовых испытаний

Источник изображения: ПСЗ "Янтарь"

Первый серийный БДК проекта 11711 "Петр Моргунов" возобновил прохождение испытаний, вновь выйдя в акваторию Балтийского моря. Как передает ТАСС со ссылкой на представителя ССЗ "Янтарь", данный этап является заключительным.

Как заявил представитель предприятия, "Петр Моргунов" вышел на заключительный этап заводских ходовых испытаний, которые должны завершиться к середине июля. Будут ли в дальнейшем проводится госиспытания или они были совмещены с ходовыми, неизвестно. Так же пока ничего не сообщается о сроках принятия БДК в состав флота.

Единственная достоверная информация на данный момент поступила от Минобороны. Согласно ей, БДК "Петр Моргунов" должен принять участие в Главном военно-морском параде, который пройдет 26 июля в Петербурге и Кронштадте в честь Дня ВМФ России.

По планам, озвученным ранее, БДК должен был до середины апреля закончить ходовые испытания и сразу же перейти с государственным, чтобы уже в мае войти в состав флота. Однако испытания корабля затянулись, в начале июня он был возвращен на "Янтарь" для проведения доводочных работ.

БДК "Петр Моргунов" является вторым кораблем проекта 11711 и первым серийным после головного БДК "Иван Грен". Заложен в июне 2015 года и спущен на воду 25 мая 2018 года. Строительство корабля велось с задержками, так как пришлось исправлять ошибки, допущенные при проектировании головного корабля.

БДК 11711 способен вместить 13 танков или более 30 БТР и БМП. Также на корабле предусмотрено размещение усиленного батальона морской пехоты, а также временное базирование различных типов корабельных вертолетов. Корабль имеет дальность плавания в 4 тыс. морских миль, что позволяет выполнять задачи в дальней морской зоне.