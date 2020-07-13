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Военное обозрение

«Великая милость Его Величества»: король Таиланда подарил армии самолеты Cessna

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Источник изображения: topwar.ru

Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн пожертвовал три самолета Cessna 182T армии страны для использования в гуманитарных миссиях.

Главнокомандующий войсками генерал Апират Конгсомпонг в этой связи заявил, что столь достойный дар является великой милостью Его Королевского Величества. Как сообщает министерство обороны, машины будут введены в эксплуатацию на авиабазе в Лоббури, где их планируют использовать для воздушного патрулирования, борьбы с наркотраффиком и лесными пожарами (видимо, для их мониторинга).

Переданные армии лёгкие самолёты общего назначения Cessna 182T с максимальной взлетной массой в полторы тонны были выпущены американской компанией Textron Aviation. Данная модель рассматривалась некоторыми частными военными компаниями США наряду с другими типами как перспективный ударный самолет, предназначенный для борьбы с повстанцами.

При предыдущем монархе Пхумипоне Адульядете Рамы IX, скончавшемся в 2016 году, начались закупки ближнемагистральных пассажирских самолетов SSJ-100, выполненных в VIP-комплектации. Тогда состояние короля оценивалось в 30 млрд долл. К 2019 году было приобретено три машины данного типа. Они эксплуатируются в интересах королевской семьи, хотя и числятся на балансе ВВС. Как утверждается, SSJ-100 приобретались на личные средства короля.

Пусть передача трех легкомоторных самолетов и является достаточно скромным даром, но тем не менее определенную смысловую нагрузку она несет. В общем, неплохой пример для подражания.

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Таиланд
Продукция
Cessna-182
СуперДжет-100
Компании
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