Россия заявила о прорыве в области СВЧ-оружия

В ближайшей перспективе российские военные ожидают прорыв в области новейших систем оружия, в частности, сверхвысокочастотного (СВЧ), передают «Известия» заявление начальника управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны полковника Сергея Панкова.

«В ближайшее время в таких областях, как лазерное и СВЧ-оружие, военная робототехника, гиперзвук, микросистемотехника, биотехнологии, информатика и нанотехнологии, стоит ожидать серьезных технологических прорывов, способных придать новый импульс развитию системы вооружения ВС [Вооруженных сил] РФ», — сказал военный.

По его словам, в настоящее время «военное противоборство между государствами перетекло в сферу военной науки и военных технологий».

В марте 2018 года президент России Владимир Путин в ходе выступления перед Федеральным собранием заявил о лидерстве страны в создании «оружия на новых физических принципах». Тогда же глава государства представил такие перспективные системы, как «Буревестник», «Посейдон», «Авангард», «Кинжал» и «Пересвет».