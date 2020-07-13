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«Три-три-восемь» по-русски

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Источник изображения: warspot.ru

Сегодня калибр .338 стал настоящим эталоном для высокоточных снайперских винтовок во всём мире. В России создание отечественного аналога обернулось чередой сложностей, которые удалось преодолеть далеко не сразу.

Из лесов на полигоны

Первые патроны калибра .338 (8,6 мм) были созданы в 80-е годы по заказу Минобороны США для новой снайперской винтовки. Перспективные боеприпасы должны были обладать достаточным пробивным действием по средствам защиты живой силы на дистанции в 1000 м. Тогда разработчикам не удалось достичь требуемых характеристик из-за использования в конструкции гильзы охотничьего патрона.

Позднее финская фирма Lapua доработала гильзу патрона и в конце 80-х годов выпустила на коммерческий рынок спортивно-охотничий патрон под обозначением .338 Lapua Magnum. Патрон 8,6×69 мм позволял вести стрельбу из винтовок на дальности до 1500 м. Вскоре ряд известных оружейных предприятий стал выпускать снайперские винтовки под новый патрон, а оружие калибра 8,6 мм появилось у снайперов подразделений специального назначения. Успешное применение нового снайперского комплекса в операциях коалиции международных сил в Афганистане и Ираке способствовало стремительному распространению винтовок калибра «три-три-восемь» по всему миру. В ноябре 2009 года британский снайпер Крэйг Харрисон из 8,6-мм винтовки L115A3 установил документально подтверждённый рекорд по дистанции поражения противника на расстоянии в 2475 м. Этот результат остаётся рекордным в своём классе, позднее уступив пальму первенства лишь более крупному калибру 12,7 мм.

Снайперские патроны разработки ЦНИИТОЧМАШ

Источник изображения: В. Кузьмин

Первый российский высокоточный дальнобойный патрон также рождался на базе охотничьего боеприпаса. «Донором» для него стал советский охотничий патрон 9,3×64 мм, предназначенный для охоты на крупных животных весом до 500 кг. В 90-е годы при разработке нового снайперского патрона Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) снова вернулся к своим ранним «гражданским» наработкам. Пойдя по пути американских разработчиков, российские инженеры наступили на те же грабли, когда плавный переход от «охоты на зверя» к специфическим военным задачам был обречён на неудачу. Тем не менее, специалисты ЦНИИТОЧМАШ довели свою работу до логического завершения, сдав заказчику требуемое изделие в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) «Взломщик-9».

«Взломщик-9»

В марте 1998 года Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) открыло ОКР «Взломщик-9» по разработке 9-мм снайперского комплекса взамен 7,62-мм комплекса с винтовкой СВД с обеспечением повышения эффективности стрельбы в 1,3-1,5 раза. Требования к комплексу неоднократно корректировались и уточнялись, в итоговом варианте вероятность поражения мишени в бронежилете 6Б23 первым выстрелом на 500 м составляла не менее 80%.

Изготовление 9-мм винтовочного патрона поручили Новосибирскому патронному заводу, а Ижевский машиностроительный завод (Ижмаш) приступил к изготовлению баллистических стволов. Именно тогда выяснилось, что новые боевые патроны могут с лёгкостью использоваться в охотничьем оружии. Для удовлетворения требований «Закона об оружии» шаг нарезов для снайперской винтовки был уменьшен с 365 до 295 мм. Обеспечить комплекс прицельными приспособлениями предписывалось новосибирскому ЦКБ «Точприбор», Красногорскому механическому заводу и казанскому СКБ «СКАН».

Сравнение 9-мм и 7,62-мм снайперских систем

Источник изображения: Журнал «Калашников»

Помимо изготовления баллистических стволов, на Ижмаше велась разработка самозарядной снайперской винтовки. В Ижевске также пошли по пути наименьшего сопротивления, взяв за основу будущей винтовки конструкцию хорошо известной СВД. Для новой винтовки были спроектированы ствольная коробка, затворная рама и затвор по типу СВД, но увеличенных размеров, а также вывешенный ствол и съёмные сошки. Винтовка со снайперским патроном СН получила 1,5-2 кратное преимущество по боевой эффективности над штатным СВД с патроном 7Н14. Помимо этого, 9-мм снайперский патрон обеспечивал пробитие 10-мм бронеплиты на дальности 100 м.

Для улучшения кучности стрельбы винтовки было решено сначала вернуться к шагу нарезов в 365 мм, увеличив их количество до 6, а затем снова возвратиться к 4 нарезам, но с длиной шага в 390 мм. Проблемы на испытаниях возникали не только с винтовкой, но и с патронами, и с оптическими приборами. Завершить полигонные испытания винтовки 6В9 удалось лишь в мае 2003 года. В заключении комиссии указывалось, что «9-мм снайперский комплекс 6С7 не в полной мере удовлетворяет требованиям технического задания и до предоставления на государственные испытания должен быть доработан по надёжности работы и живучести деталей винтовки и по нарезке прицелов под уточнённую баллистику патрона 7Н33».

Винтовка 6В9

Источник изображения: В. Симоненко

С 2004 по 2005 год проходили государственные испытания, на которые были представлены два варианта снайперских винтовок с нарезами 4×390 мм и 6×365 мм. По итогам испытаний для дальнейшей отработки рекомендовались нарезы 4×390 мм, показавшие несколько лучшую кучность, а 9-мм снайперский комплекс 6С7, удовлетворивший требованиям технического задания ГРАУ, рекомендовался к принятию на вооружение.

На вооружение российской армии винтовка 6В9, патрон 7Н33, прицелы 1П70 и 1ПН101 были приняты лишь в 2013 году. Однако к этому времени в некоторых силовых структурах уже появились зарубежные и российские винтовки под стандартный патрон .338LM, которые значительно превосходили отечественные разработки по кучности стрельбы на дальние дистанции. В итоге многолетняя борьба за патрон «три-три-восемь» была проиграна, а Минобороны РФ так и не стало внедрять комплекс 6С7 в вооружённые силы.

Климовская специальная

В 1998-1999 годах, ещё до начала ОКР «Взломщик-9», ЦНИИТОЧМАШ по заказу ФСБ начал разработку 9-мм снайперского комплекса в рамках ОКР «Вольер», предназначенного для поражения живой силы и небронированной техники на дальности 1000 м. Первоначально патрон СП.14 для винтовки СР.4 представлял собой почти полную копию западного патрона 8,6×69 мм за исключением российской пули патрона 7Н33. В дальнейшем для повышения кучности стрельбы пуля патрона СП.14 получила комбинированный сердечник из алюминия в носовой части и свинца в хвостовой, доработанную гильзу и специальный порох. Поперечник рассеивания такого целевого патрона при стрельбе из винтовки СР.4 на дальности 300 м не превышает 9 см. Патрон СП.14 и винтовка СР.4 были приняты на вооружение ФСБ в 2011 году и изготавливались в ЦНИИТОЧМАШ.

Винтовка СР.4 представляет собой оружие ручного перезаряжания с запиранием канала ствола поворотом продольно скользящего затвора. Ударно-спусковой механизм ударникового типа имеет флажковый предохранитель от случайного выстрела и выполнен в виде отдельного узла для удобства обслуживания. На верхней поверхности ствольной коробки имеется планка Пикатинни для крепления оптических приборов, а также механические прицельные приспособления. Питание патронами осуществляется из пятиместного коробчатого магазина. Приклад винтовки регулируется по длине и высоте. Конструкцией СР.4 предусмотрена замена стволов для увеличения ресурса винтовки.

Винтовка СР.4

Источник изображения: ЦНИИТОЧМАШ

В 2013-2015 годах в рамках ОКР «Точка-338» и «Точность-8,6» в интересах ФСО и МВД РФ велась разработка патронов для федеральных органов (ПФО). В первую очередь, эти работы были адаптацией производства патронов .338LM на российских предприятиях. В дополнение к стандартному снайперскому патрону с пулей ПС в ЦНИИТОЧМАШ был разработан и патрон с бронебойной пулей БП. Новая высокоточная винтовка разрабатывалась на ООО «Промтехнология» (торговая марка «Орсис») путем незначительной доработки успешной спортивной винтовки Т-5000. В результате силовые структуры получили новый всесуточный высокоточный снайперский комплекс 8,6×69ВСК с винтовкой ВФО-8,6×69, патронами 8,6 ПФО ПС и БП, оптическим прицелом ПОФО, лазерным дальномером ДЛФО, ночной насадкой ННФО и тепловизионной насадкой НТФО.

Винтовка ВФО-8,6×69

Источник изображения: ruforces.livejournal.com

Полный цикл производства патронов в конце 2019 года наладили на Ульяновском патронном заводе, а на Тульском патронном заводе ведётся изготовление патронов ПФО. В Казанском научно-исследовательском институте химических продуктов удалось достигнуть стабильных показателей российского пороха к высокоточным патронам.

Армейский «Уголёк»

Не остались в стороне от снайперского бума 2000-х годов и тульские конструкторы, которые в рамках ОКР «Виктория» попытались отработать технологию изготовления патрона 8,6×69 мм и снаряжения его различными типами пуль. В 2009 году в ЦКИБ СОО были разработаны несколько вариантов патронов СЦ-152. Первой тульской винтовкой калибра 8,6 мм стала МЦ116Р3, затем появилась ВС-СЦ-8 на базе ВКС. В 2011 году на выставках на стенде КБП был представлен снайперский комплекс с винтовкой ВС-8 для патронов СЦ-8 и .338LM. Впрочем, всё это пестрое разнообразие тульского оружия и патронов осталось в опытных экземплярах.

В Ижевске также делались попытки обратить внимание на популярный мировой снайперский калибр. В линейке опытных образцов Ижмаша числятся винтовки СВ-338, СВ-338М, СВ-338М1 и ВСВ-338. Наиболее актуальной ижевской разработкой сегодня является снайперская винтовка Чукавина СВЧ-338.

8,6-мм снайперская винтовка СВЧ-338

Источник изображения: all4shooters.com

В 2018 году настал черёд и ГРАУ взяться за разработку снайперских комплексов под патрон калибра .338. Разработку армейских патронов калибра 8,6 мм осуществляет ЦНИИТОЧМАШ в рамках ОКР «Уголёк». Вероятно, они станут продолжением работ и совершенствованием патронов ПФО ПС и БП. Свои образцы винтовок на конкурс представили климовский ЦНИИТОЧМАШ, тульский ЦКИБ СОО и ижевский концерн «Калашников». Тем интереснее в скором времени будет узнать, какие из технических решений известных российских оружейных школ лягут в основу новых претендентов на звание современных высокоточных армейских снайперских винтовок.


Характеристики винтовок

Наименование

6В9

СР.4

ВФО-8,6×69

Калибр

9×64

9×69

8,6×69

Патрон

7Н33

СП.14

ПФО

Масса с неснаряжённым магазином и без оптического прицела, кг

5,68

6,0

7,0

Ёмкость магазина, патронов

10

5

5

Длина в боевом положении, мм

1250

1225

1295

Длина в походном положении, мм

990

-

1028

Длина ствола, мм

605

н/д

700

Начальная скорость, м/с

770

865

н/д

Штатный оптический прицел

1П70

DS5-20×56

ПОФО

Литература:

  1. Бушин Ю.В., Симоненко В.Ю. Стрелковые боеприпасы России. Том 2. Автоматные, винтовочные и пулеметные патроны. — М., 2020
  2. В.Н. Дворянинов. Боевые патроны стрелкового оружия. Книга 4. Климовск: Д’Соло — 2015

Руслан Гук

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ТПЗ ОАО
УПЗ АО
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