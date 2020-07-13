Американцы тестируют финские миномёты

Финские миномётные системы вскоре могут поступить на вооружение американской армии. Вчера, 9 июля, портал defence-blog.com сообщил о том, что на испытательном полигоне Юма проходят испытания миномёта NEMO на базе бронетранспортёра.

Испытания проводятся в условиях, приближённых к боевых. Исследовательские группы эксплуатировали новую самоходную миномётную систему, ведя при этом непрямой и прямой огонь.

Миномётная система NEMO на базе бронетранспортёра Stryker Источник изображения: defence-blog.com

В прошлом году армия США уже проводила испытания новейшей миномётной системы NEMO на базе шасси AMV, произведённой финской компанией Patria. Теперь же американские военные тестируют финскую миномётную систему на базе бронетранспортёра Stryker.

Ранее компания Patria уже демонстрировала системы NEMO в формате контейнера, а также надводной и мобильной версиях.