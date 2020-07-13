Сформирован иммунитет: Минобороны рассказало о вакцине от коронавируса

Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса

В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса. По данным Минобороны России, добровольцы, которые начали проходить испытания 18 июня, сформировали первую и вторую группы иммунитета. Состояние их здоровья регулярно отслеживают врачи, они оценивают его как хорошее.

Минобороны России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи перешли на завершающую стадию клинических испытаний вакцины от коронавируса. Добровольцы, на которых тестировали вакцину от коронавируса, сформировали первую и вторую группы иммунитета, говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в «Газету.Ru».

Как отметили в ведомстве, в соответствии с протоколом исследований у добровольцев регулярно отбираются анализы на гуморальный и клеточный иммунитет.

По информации военных, врачи Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко регулярно отслеживают состояние здоровья всех добровольцев: проводят осмотры, измеряют систолическое и диастолическое артериальное давление, частоту пульса, температуру тела, а также оценивают состояние слизистых оболочек и кожных покровов.

"В настоящее время все показатели в норме. Общее, психологическое и моральное состояние добровольцев хорошее", - подчеркнули в министерстве.

Вторую инъекцию вакцины участникам исследований из второй группы медики сделают 13 июля. Первый укол нужен был для проверки эффективности и иммуногенности препарата, а второй - для закрепления иммунитета и увеличения его продолжительности.

Как уточнили в Минобороны, на 42-й день после первой вакцинации добровольцы должны будут на один день вернуться в госпиталь и пройти итоговый медицинский осмотр.

Первые клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 прошли 18 июня в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве. Как сообщали в оборонном ведомстве, девяти добровольцам ввели один компонент вакцины, а еще девяти - второй.

Военные отметили, что вакцинация прошла без осложнений, ни у кого из участников эксперимента не наблюдалось побочных реакций, жалоб на состояние здоровья не было.

Результаты первых тестов позволили продолжить клинические испытания, и через пять дней российскую вакцину для профилактики коронавируса получили еще 20 добровольцев.

Сначала второй группе добровольцев ввели один компонент отечественной комбинированной векторной вакцины, а через три недели - второй. После введения препарата врачи констатировали, что серьезных негативных реакций выявлено не было.

Как заявил в интервью газете «Красная звезда» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург, для начала массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции может потребоваться до 70 млн доз препарата.

«Для того чтобы перейти к массовой вакцинации населения нашей страны, предстоит совершенно беспрецедентная задача - необходимость выпуска порядка 50-60, а, возможно, и 70 млн доз данного препарата», - говорил Гинцбург.

Он отметил, что организации здравоохранения и руководство страны принимают меры по налаживанию процесса увеличения производства вакцины. По словам главы центра, массовая вакцинация населения от вируса может начаться уже осенью текущего года.

Гинцбург объяснил быстрый выход вакцины от коронавируса на клинические испытания тем, что в ходе разработки использовалась технологическая платформа, которая хорошо зарекомендовала себя при разработке вакцины от вируса Эбола.

По его словам, вакцинированный человек будет защищен от коронавируса в течение двух лет, а возможно, и более длительный период.

О начале совместной разработки вакцины от коронавируса 48-м Центральным научно-исследовательским институтом войск радиационной, химической и биологической защиты защиты (РХБ) Министерства обороны и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения 26 мая в ходе встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным доложил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Доклинические испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных проходили на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны.

Кристина Сизова