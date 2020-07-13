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ЦАМТО

Вооруженные силы Новой Зеландии закупят ББМ "Бушмастер"

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Источник изображения: Фото: NZ Defence Force

ЦАМТО, 10 июля. Министр обороны Новой Зеландии Рон Марк объявил, что правительство страны одобрило покупку партии бронемашин "Бушмастер" с колесной формулой 4х4 для замены ББМ "Пинцгауэр", состоящих на вооружении СВ страны.

Опубликованный в прошлом году "План обеспечения обороноспособности Новой Зеландии" предусматривал замену парка устаревшей техники Сухопутных войск, включая ББМ "Пинцгауэр". Как отмечалось, 43 новые бронемашины "Бушмастер" NZ5.5 должны обеспечить улучшенную защиту и расширенные возможности по перевозке личного состава ВС Новой Зеландии.

Как заявлено, СВ Новой Зеландии выполняют задачи в разнообразных и сложных условиях. По этой причине была выбрана многоцелевая машина, отличающаяся высоким уровнем защиты и мобильностью.

Бюджет в размере 102,9 млн. новоз. долл. (около 68 млн. долл. США) позволит обеспечить поставку бронемашин, тренажера, вспомогательного оборудования, обучение личного состава и модернизацию инфраструктуры в "Линтон Кэмп". Как ожидается, поставки ББМ начнутся в конце 2022 года и будут завершены к концу 2023 года.

Машины планируется применять для перевозки войск, в качестве машины управления, машины связи, санитарной машины, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий и в совместных операциях по поддержанию мира.

ББМ "Бушмастер" приняты на вооружение ВС Австралии, а также применяются силами специальных операций Новой Зеландии.

"Бушмастер" является вторым типом автомашин, закупку которых правительство Новой Зеландии одобрило в 2020 году. Вооруженные силы также получат внедорожники MRZR компании Polaris, которые заменят состоящие на вооружении квадроциклы и другие малоразмерные транспортные средства СВ Новой Зеландии.

Как сообщал ЦАМТО, "Бушмастер" представляет собой бронированную машину с колесной формулой 4x4 грузоподъемностью 2500 кг при общем весе 15 т. Шестицилиндровый турбодизельный двигатель Caterpillar 3126 ATAAC мощностью 224 кВт позволяет развивать скорость до 120 км/ч, запас хода по топливу – 1000 км. Машина оснащена автоматической коробкой передач, энергопоглощающими сиденьями, лебедкой для самовытаскивания и рассчитана на перевозку до 10 человек (экипаж и 8 военнослужащих в десантном отделении). Корпус бронеавтомобиля с днищем V-образной формы обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия, осколков и взрывной волны. По желанию заказчика, машина может оснащаться дополнительной навесной броней. В качестве вооружения может использоваться поворотная турель или дистанционно управляемый модуль вооружения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Новая Зеландия
Компании
Caterpillar
Проекты
2020-й год
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