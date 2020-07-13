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ЦАМТО

В Ленобласти разведчики ЗВО совершили марш-бросок с использованием передовой навигационной аппаратуры

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Разведчик с новейшим автоматом Калашникова АК-12
Разведчик с новейшим автоматом Калашникова АК-12.
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

ЦАМТО, 10 июля. Военнослужащие разведывательного батальона отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии ЗВО, дислоцированной в Ленинградской области, совершили 10-километровый марш по пересеченной местности с использованием аппаратуры спутниковой навигации "Орион".

Сформированный отряд осуществил перемещение в условиях непогоды и условного РХБ заражения, преодолев 10-километровый маршрут, проложенный с помощью системы ГЛОНАСС.

Кроме того, военнослужащие выполнили ряд специальных задач по ведению наземной и воздушной разведки, нанесению обстановки на рабочую карту и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника.

В результате, за счет использования данной аппаратуры, группы сократили время перемещения более чем в 1,5 раза, что позволило более качественно подойти к выполнению поставленных задач.

Навигационная аппаратура "Орион" предназначена для автоматического определения координат места, времени, путевой скорости в любой точке Земного шара и способна обеспечить стабильную работу на протяжении суток с точностью местоположения объекта до 5 м, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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