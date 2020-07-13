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Российская газета

Макет японской гиперзвуковой ракеты засветился на фото

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Источник изображения: rg.ru

В Японии на фото попал макет перспективной гиперзвуковой ракеты. Фотографию с ним опубликовал министр обороны Томохиро Ямамото после посещения Исследовательского центра по авиационным и ракетным технологиям сил самообороны.

На фотографии можно рассмотреть основные узлы ракеты, пишет N+1. Заметен аэродинамический обтекатель, часть с боевым зарядом, топливный бак, гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель.

Судя по появляющейся информации, Япония разрабатывает противокорабельную гиперзвуковую ракету с прошлого года. Предполагается, что она будет двухступенчатой. Сначала ракета разгонится до скорости в 3 Маха. После этого включится прямоточный двигатель в сверхзвуковом режиме, он доведет скорость до 5 Махов. А в гиперзвуковом режиме скорость полета сможет достигнуть 15 Махов.

Ракета будет оснащена одним из двух типов боевых частей: проникающей бронебойной и со множеством формируемых взрывом ударных ядер. Первая будет использоваться для поражения морских объектов, вторая - наземных. Радиолокационная и тепловизионная системы станут отвечать за наведение гиперзвуковой ракеты на цель.



Светлана Цыганкова

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Страны
Япония
Проекты
ГЗЛА
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