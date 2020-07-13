Макет японской гиперзвуковой ракеты засветился на фото

Макет японской гиперзвуковой ракеты. pic.twitter.com/HkIBb2wRzt— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 10, 2020
В Японии на фото попал макет перспективной гиперзвуковой ракеты. Фотографию с ним опубликовал министр обороны Томохиро Ямамото после посещения Исследовательского центра по авиационным и ракетным технологиям сил самообороны.
На фотографии можно рассмотреть основные узлы ракеты, пишет N+1. Заметен аэродинамический обтекатель, часть с боевым зарядом, топливный бак, гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель.
Судя по появляющейся информации, Япония разрабатывает противокорабельную гиперзвуковую ракету с прошлого года. Предполагается, что она будет двухступенчатой. Сначала ракета разгонится до скорости в 3 Маха. После этого включится прямоточный двигатель в сверхзвуковом режиме, он доведет скорость до 5 Махов. А в гиперзвуковом режиме скорость полета сможет достигнуть 15 Махов.
Ракета будет оснащена одним из двух типов боевых частей: проникающей бронебойной и со множеством формируемых взрывом ударных ядер. Первая будет использоваться для поражения морских объектов, вторая - наземных. Радиолокационная и тепловизионная системы станут отвечать за наведение гиперзвуковой ракеты на цель.
午後は、東京都立川市にある航空装備研究所へ。先ずは、概況説明を受け、その後、次期戦闘機、軽量化機体構造、ウェポンリリース・ステルス化、ジェットエンジン、スクラムジェットエンジンの研究状況を確認し、戦闘機用統合火器管制技術の研究では、コックピットに乗り込み模擬戦闘試験を行いました。 pic.twitter.com/bnDyfEDgRG— 山本ともひろ℗ (@ty_polepole) July 7, 2020
Светлана Цыганкова