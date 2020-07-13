Фрегат «Маршал Шапошников» получил новое вооружение

Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания. Проверку главной энергетической установки проведут в Японском море. На корабле отремонтировали конструкции корпуса, частично заменили магистрали энергоснабжения. Дополнительно на вооружение фрегат получил ракетные комплексы «Калибр-НК» и «Уран». «Маршал Шапошников» вернётся в состав флота до конца 2020 года.

Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания. Проверку главной энергетической установки проведут в Японском море. На корабле отремонтировали конструкции корпуса, частично заменили магистрали энергоснабжения. Дополнительно на вооружение фрегат получил ракетные комплексы «Калибр-НК» и «Уран». «Маршал Шапошников» вернётся в состав флота до конца 2020 года.