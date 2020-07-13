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Известия.ru

Фрегат «Маршал Шапошников» получил новое вооружение

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Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания. Проверку главной энергетической установки проведут в Японском море. На корабле отремонтировали конструкции корпуса, частично заменили магистрали энергоснабжения. Дополнительно на вооружение фрегат получил ракетные комплексы «Калибр-НК» и «Уран». «Маршал Шапошников» вернётся в состав флота до конца 2020 года.

Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания. Проверку главной энергетической установки проведут в Японском море. На корабле отремонтировали конструкции корпуса, частично заменили магистрали энергоснабжения. Дополнительно на вооружение фрегат получил ракетные комплексы «Калибр-НК» и «Уран». «Маршал Шапошников» вернётся в состав флота до конца 2020 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
3М-54
Club-N
Проекты
2020-й год
Калибр КР
пр. 1155
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