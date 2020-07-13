НАТО прислушается к просьбе Украины усилить свое присутствие на Черном море

Министр обороны Украины Андрей Таран провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщается на сайте Минобороны, в ходе состоявшегося диалога стороны обсудили недавнее признание Украины партнером с расширенными возможностями, а также усиление присутствия сил Альянса на Черном море.

В Киеве подчеркнули, что данный разговор состоялся в 23-ю годовщину хартии об особом партнерстве между НАТО и Украиной, подписанной 9 июля 1997 года в Мадриде.

В разговоре обсуждалась ситуация на Донбассе и в акватории Черного моря. Собеседники сошлись на том, что ситуация с безопасностью в Черном море «продолжает ухудшаться». Главной причиной этого Таран и Столтенберг считают «агрессивную политику» России, которая «наращивает свое военное присутствие и меняет баланс сил».

Итогом этого разговора стала устная договоренность об усилении военного присутствия НАТО в черноморском регионе. Речь идет об усилении патрулирования в воздухе и присутствии кораблей ВМС стран-членов Альянса.

Как сообщало EADaily, в июне пять кораблей НАТО проводили ученияв Черном море. Однако осуществить программу учений в полном объеме не удалось из-за противодействия Черноморского флота.