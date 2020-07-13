Первый запуск новой китайской ракеты-носителя "Куайчжоу-11" закончился неудачей

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Первый запуск новой китайкой ракеты-носителя "Куайчжоу-11" закончился неудачей. Как сообщает агентство "Синьхуа", причиной этого стали "технические неполадки".

Китайская ракета-носитель "Куайчжоу-11" (KZ-11) предположительно разработана на основе межконтинентальной баллистической ракеты DF-31. Представляет собой трехступенчатую твердотопливную ракету диаметром 2,2 метра и весом 78 тонн, запускается с мобильной платформы.

Согласно заявлению компании-разработчика Expace Technology - дочернего предприятия Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC), - ракета способна выводить на околоземную орбиту до 1 тонны груза, а на гелиосинхронную - до 700 кг.

Первый запуск данной ракеты планировался на 2017 год, затем был перенесен на 2019, потом на январь 2020 и последней датой пуска значилось 10 июля этого года.

Запуск состоялся в 12:17 по местному времени (07:17 мск) на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу, однако оказался неудачным. Подробностей "технических причин" не приводится.

В полете ракеты были обнаружены неполадки, запуск потерпел неудачу. В настоящее время ведется установление конкретных причин и анализ информации

- говорится в сообщении.