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Военное обозрение

ООН признала убийство иранского генерала Сулеймани незаконным

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Источник изображения: topwar.ru

Пресс-секретарь американского Государственного департамента Морган Ортагус резко раскритиковала Организацию Объединенных Наций, признавшую в своем докладе убийство военнослужащими США иранского генерала Касема Сулеймани незаконным деянием. Речь идет о ликвидации американскими военными командующего силами «Аль-Кудс» при КСИР, которое произошло 3 января в международном аэропорту Багдада.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Пресс-секретарь Госдепа США обрушилась в среду на ООН с резкой критикой:

Требуется интеллектуальная бессовестность особого рода, чтобы обнародовать доклад с осуждением США, действовавших в порядке самообороны, и в то же время — с обелением одиозного прошлого генерала Сулеймани, одного из самых смертоносных террористов в мире.

Ортагус назвала доклад ООН предвзятым и наносящим ущерб правам человека. Она заявила, что действия Организации Объединенных Наций равнозначны выдаче лицензий террористам. Пресс-секретарь добавила, что Соединенные Штаты правильно сделали, что вышли из Совета ООН по правам человека.

Ранее спецдокладчик ООН по внесудебным казням Агнес Калламард охарактеризовала убийство Касема Сулеймани как незаконное и нарушающее Устав этой международной организации и нормы международного права. В ее докладе было сказано, что действия иранского генерала не представляли непосредственной угрозы для жизни людей, поэтому решение США его ликвидировать носило противозаконный характер.

Убийство, совершенное США на территории другой страны и признанное ООН незаконным… Интересно, сколько стран решатся теперь объявить о высылке американских дипломатов?

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