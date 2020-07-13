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Российская газета

Неизвестный прототип пулемета Калашникова впервые показали на видео

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Концерн Калашников на своем официальном YouTube-канале продемонстрировал один из самых ранних прототипов известного во всем мире одноименного пулемета. Образец с номером ЕФ01 представлен широкой общественности впервые.

Его главным отличием от серийных пулеметов Калашникова (ПК) является фрезерованная, а не штампованная ствольная коробка.

- Один из первых образцов ПК мало чем отличается от серийной модели, это говорит о том, что конструкция изначально была очень удачной, ее не пришлось радикально усовершенствовать, чтобы довести до желаемого армией облика и уровня безотказности, - пояснил начальник отдела фондов Военно-исторического музея артиллерии Руслан Чумак.

Он также напомнил, что само появление на свет ставшего уже легендарным оружия было довольно любопытным. В конце 1950-х годов основным претендентом на победу в конкурсе на создание нового пулемета была разработка тульского конструктора Григория Никитина. Однако военных не все устраивало в этой модели, и они убедили Михаила Тимофеевича приступить к созданию своего образца.

- Задача была подстегнуть туляков, изначально не планировалось, что разработка Калашникова будет иметь практический смысл, - рассказал Руслан Чумак.

Однако Михаил Тимофеевич взялся за работу со всем энтузиазмом, и нашел способ разработать и в кратчайший срок изготовить образец пулемета, который в итоге и победил в конкурсе.


Алексей Иванов

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Продукция
ПКМ
Компании
Концерн Калашников
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