Проходящий модернизацию «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания

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Проходящий капитальный ремонт и модернизацию в центре судоремонта "Дальзавод" бывший БПК проекта 1155, а ныне фрегат "Маршал Шапошников", впервые вышел на заводские ходовые испытания. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ.

Согласно сообщению, фрегат покинул "Дальзавод" и вышел в Японское море на первый этап заводских ходовых испытаний. На данном этапе будет проверена работа главной энергетической установки и сопутствующего оборудования, после чего корабль вернется на завод для продолжения ремонта.

После проверки в море работы главной энергетической установки для завершения комплекса пуско-наладочных работ корабль встанет к причалу "Дальзавода"

- сообщили в пресс-службе флота.

Как уточняется, работы на корабле идут по графику, без срывов. В состав флота "Маршал Шапошников" должен вернуться до конца этого года.

Как ранее сообщалось, бывший БПК проекта 1155 "Маршал Шапошников" летом 2019 года был переквалифицирован во фрегаты. Данное решение было принято Минобороны.

В ходе модернизации на "Маршал Шапошников" уже установлены противокорабельный комплекс "Уран" с ракетами Х-35, универсальная пусковая установка для крылатых ракет "Калибр", "Оникс" или "Циркон", универсальная система управления огнем корабельной артиллерии "Багира", корабельный комплекс радиоэлектронного подавления ТК-25, заменена носовая артиллерийская установка. Демонтированы и вновь изготовлены более 20% надстройки корабля, отремонтирован корпус, проведены другие работы.

БПК был заложен 25 мая 1983 года, спущен на воду 27 декабря 1984, введен в строй 30 декабря 1985 года. В составе ТОФ с 1986 года.

Полное водоизмещение - 7480 тонн, стандартное - 6840 тонн. Длина 163 метра, ширина 19 метров, осадка 7,8 метра. Скорость хода 30 узлов, экономичная 14 узлов. Экипаж 220 человек, в том числе 29 офицеров.