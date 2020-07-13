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Военное обозрение

На украинском заводе отремонтировали Ан-26 ВВС страны, который сами и повредили

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Источник изображения: Википедия/Avaness

Подтвердилась информация о том, что на Украине во время подготовки к испытаниям был повреждён транспортный самолёт Ан-26 ВВС Украины. О ситуации рассказал директор 410-го завода Александр Пащенко.

Повреждения самолёт получил 26 июня на том самом 410-м заводе, где он проходил капитальный ремонт. В ходе работ сложилось левое шасси Ан-26, что привело к смятию крыла, повреждению фюзеляжа и других частей самолёта.

Теперь украинские СМИ со ссылкой на А.Пащенко пишут о том, что завод №410 отремонтировал самолёт, который сам и повредил. Ремонтные работы по устранению повреждений заняли около 2-х недель. Заявлено, что заводчане были вынуждены работать в несколько смен, чтобы довести самолёт до состояния, при котором возможен контрольный полёт.

Однако на данный момент продолжается служебная проверка, организованная службой безопасности самого предприятия с подключением правоохранительных органов Украины. Возбуждено уголовное дело. В ходе проверки пытаются выяснить, что именно привело к тому, что самолёт фактически завалился на один бок на территории авиаремонтного предприятия.

Директор 410-го завода:

Мы готовимся передать Ан-26 заказчику (ВВС Украины, - прим. «ВО») в ближайшее время.

Самолёты Ан-26 активно эксплуатируются вооружёнными силами Украины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Ан-26
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