Новый японский ракетный комплекс MPMS Kai

Как сообщает журнал "Jane's Defense Weekly" в материале Gabriel Dominguez, Kosuke Takahashi "Kawasaki Heavy Industries secures contract to develop new MMPS for JGSDF", еще 30 марта 2020 года Агентство по закупкам, технологиям и обеспечению (Acquisition, Technology & Logistics Agency - ATLA) министерства обороны Японии выдало корпорации Kawasaki Heavy Industries (KHI) контракт стоимостью 3,5 млрд иен (32,5 млн долл США) на разработку для Сухопутных войск Сил самообороны Японии нового тактического ракетного комплекса Мultipurpose Мissile System (MPMS) Kai.

Изображение перспективного японского тактического ракетного комплекса Мultipurpose Мissile System (MPMS) Kai (с) ATLA

Испытания новой системы MPMS Kai планируется начать в 2022 году с началом ее серийного производства в 2024 году.

Новая система MPMS Kai должна стать развитием ныне состоящей на вооружении японской армии системы MPMS типа 96 (также разработки и производства Kawasaki Heavy Industries), представляющей собой дальнобойный ПТРК с волоконно-оптической системой наведения и тепловизионной головкой самонаведения типа IIR, с массой ракеты 60 кг и дальностью стрельбы "более 10 км" (официально не раскрывается, по оценкам до 25 км). Хотя подобного рода системы отрабатывались во многих странах, однако Япония стала первой принявшей их на вооружение - и длительное время была единственным эксплуатантом подобного комплекса, хотя и в небольших количествах - всего с 1996 по 2012 годы получив 37 боевых машин типа 96 на автомобильном шасси (сейчас имеется десять развернутых взводов по три боевые машины).

Одной из главных задач систем MPMS является противодесантная оборона и поражение различных десантных высадочных средств. Новый вариант комплекса MPMS Kai будет иметь улучшенную систему наведения и повышенную дальность, кроме того, в состав взвода (или батареи?) систем будет интегрирована РЛС обнаружения наземных и надводных целей.

Сообщается, что новый вариант комплекса MPMS Kai должен заменить в Сухопутных войсках Сил самообороны Японии, помимо комплексов типа 96, также более легкие дальнобойные противотанковые ракетные комплексы (тоже имеющие и противодесантное назначение) Middle-range Multi-Purpose Missile (MMPM, они же Chū-MPM), также разработки и производства KHI, которых с 2010 года и по настоящее время выпущено или заказано 119 боевых машин (сейчас развернуто 25 взводов по четыре боевые машины). Комплекс MMPM (Chū-MPM) использует ракету массой 26 кг с комбинированной двухканальной тепловизионной (типа IIR) и лазерной полуактивной головкой самонаведения, дальность стрельбы до 8-10 км. Пусковые установки оснащены собственной РЛС обнаружения миллиметрового диапазона.

Боевая машина японского тактического ракетного комплекса Мultipurpose Мissile System (MPMS) типа 96 (с) photozou.jp

Боевая машина японского дальнобойного противотанкового ракетного комплекса Middle-range Multi-Purpose Missile (MMPM, Chū-MPM) (с) Силы самообороны Японии