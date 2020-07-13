Войти
Российская газета

Модернизированный фрегат ТОФ с крылатыми ракетами вышел на испытания

96
0
0
Большой противолодочный корабль (фрегат) 1-го ранга Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" проекта 1155 выходит на заводские ходовые испытания по завершении ремонта и модернизационных работ на АО "Центр судоремонта "Дальзавод". Владивосток, 10.07.2020
Большой противолодочный корабль (фрегат) 1-го ранга Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" проекта 1155 выходит на заводские ходовые испытания по завершении ремонта и модернизационных работ на АО "Центр судоремонта "Дальзавод". Владивосток, 10.07.2020.
Источник изображения: www.newsvl.ru

В пятницу фрегат "Маршал Шапошников" впервые после проведенной модернизации отправился на ходовые испытания в Японское море. На своем борту он несет комплексы крылатых ракет "Калибр-НК" и "Уран", рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Корабль проходил модернизацию в АО "Центр судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке. Ему отремонтировали донно-забортную арматуру, корпусные конструкции, поставили новое оборудование. В общей сложности были демонтированы, вновь изготовлены и установлены более 20 процентов надстройки корабля. Частично заменены магистральные кабельные трассы.

"Модернизированный корабль в дополнение к противолодочным и противовоздушным системам, получил на вооружение современные комплексы ударного ракетного оружия "Калибр-НК" и "Уран", а также новейшее артиллерийское вооружение", - подчеркнул Воскресенский.

В море кораблю предстоит проверить работу главной энергетической установки. Для завершения комплекса пуско-наладочных работ "Маршал Шапошников" встанет к причалу "Дальзавода".

По плану фрегат вернется в состав ТОФ к концу 2020 года.


Анна Бондаренко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
3М-54
Club-N
Компании
Дальзавод
Проекты
2020-й год
Калибр КР
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
13.07.2020
Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» после модернизации
21.05.2020
Швартовые испытания фрегата "Маршал Шапошников" начнутся во второй половине года
27.04.2020
ВМФ в 2020 году получит новые корабли и подлодки
07.04.2014
Проекция силы в океане
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.07 01:06
  • 9
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 13.07 00:32
  • 156
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 12.07 22:01
  • 8
«Ангару» назвали лучшей в мире и уступающей только ракете Илона Маска
  • 12.07 21:20
  • 24
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 12.07 20:22
  • 17
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
  • 12.07 19:24
  • 5
Лазерная революция в армии
  • 12.07 19:06
  • 17
Киев собирается развернуть американские ПТРК «Джавелин» на Донбассе
  • 12.07 13:39
  • 6
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 12.07 12:13
  • 21
Война, в которой нельзя проиграть
  • 12.07 10:00
  • 8
Прощание с портянкой
  • 12.07 09:55
  • 1
Невероятный мутант: Т-72 с башней от Т-80УД
  • 12.07 03:24
  • 311
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 20:09
  • 54
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 11.07 16:59
  • 30
"Зальет все свинцом": каким будет новый пулемет для российской армии
  • 11.07 11:32
  • 12
Госорганы должны согласовать планы замены иностранного ПО до 2024 года