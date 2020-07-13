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Военное обозрение

«Уничтожим все ваши города»: в Армении и Азербайджане обменялись угрозами

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РСЗО «Полонез» ВС Азербайджана
РСЗО «Полонез» ВС Азербайджана.
Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на затишье на официальном уровне, конфликт, связанный с Нагорным Карабахом, продолжает тлеть. Масла в огонь подливают отдельные высказывания высокопоставленных военных.

Бывший министр обороны Армении генерал-лейтенант Вагаршак Арутян недавно заявил СМИ, что вооруженные силы страны способны нанести ракетно-артиллерийские удары по стратегическим объектам вдали от линии фронта. В их числе он перечислил нефтехимические комплексы в Гяндже, Баку и Сумгайыте.

Ахад Азизов, бывший начальник ракетно-артиллерийской службы Минобороны Азербайджана, отметил, что в случае возникновения такой угрозы ответ неминуем.

Ракетные и артиллерийские системы […] позволяют легко наносить удары по всем городам и районам Армении, включая Ереван

- заявил Азизов изданию Azeridefence по поводу возможного обмена ударами с Арменией.

Как он указал, комплексы «Смерч», «Ураган», Lynx Extra, «Полонез» и «Лора» способны поразить все вражеские цели. Если учесть оперативно-тактические ракетные системы, то дистанция огня составит 300 км от линии фронта.

Мы можем полностью уничтожить большие и маленькие города. Расстояние от Нахичевана до Еревана составляет 60 километров, и у нас есть возможность легко поразить любой стратегический объект в Ереване, в том числе административное здание Министерства обороны

- отметил Азизов.

С его слов, в список крупных населенных пунктов, по которым возможно нанесение удара, входят также Гюмри, Гафан, Тавуш, не говоря уже о стратегических объектах – Разданской ТЭС, международных аэропортах в Гюмри и Ереване, Ванадзорском химкомплексе.

Мы можем легко поразить Мецаморскую АЭС. Однако это окажет негативное влияние как на нас, так и на Турцию с экологической точки зрения. Армяне должны понимать, что они живут в городах, а не в палатках или пещерах

- предупредил генерал.

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Азербайджан
Армения
Турция
Продукция
Град РСЗО
Полонез РСЗО
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