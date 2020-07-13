Российско-сирийские военные учения прошли в акватории Тартуса

Тартус (Сирия). 10 июля. ИНТЕРФАКС - Российские военные моряки и летчики совместно с сирийскими военнослужащими провели в районе провинции Тартус совместные учения на море по обороне стратегически важных объектов от атаки быстроходных судов условного противника, которые, по сценарию, незаконно пересекли морскую границу Сирии, сообщил начальник пункта базирования "Тартус" контр-адмирал Владимир Кондратов.

"Я считаю, что цели достигнуты, взаимодействие отработано. Достаточно качественно отработал совместный российско-сирийский штаб", - сказал он.

В учениях приняли около 500 военных из России и Сирии. Кроме того, в учениях также было задействованы быстроходные катера типа "Раптор" и "Грачонок", а также морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин", который с воздуха поддерживали вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ и Ми-35 с авиабазы "Хмеймим".

По задумке учений, нарушитель границы, роль которого исполнил российский катер "Раптор", обнаружили сирийские военные. После этого его блокировали антидиверсионные подразделения российских и сирийских военных на кораблях под прикрытием с воздуха армейской авиации, а когда условный нарушитель морской границы попытался скрыться, российские моряки применили крупнокалиберные пулеметы.

Второй этап учений предполагал, что, несмотря на то, что условный противник был поражен, он успел заминировать акваторию у побережья. Для продолжения операции был привлечен экипаж тральщика, который должен уничтожить мины.