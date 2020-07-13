Новая Зеландия закупает 43 бронированные машины Bushmaster

Правительство Новой Зеландии 8 июля 2020 года утвердило закупку для новозеландских вооруженных сил 43 бронированных машин Bushmaster PMV с колесной формулой 4х4 производства австралийского отделения группы Thales (Thales Australia), на общую сумму 102,9 млн новозеландских долл (67,5 млн долл США).

Изображение приобретаемой Новой Зеландией бронированной машины Thales Australia Bushmaster NZ5.5 (с) вооруженные силы Новой Зеландии

Машины будут приобретены Новой Зеландией в специально модифицированном варианте, обозначаемом Bushmaster NZ5.5. Поставка дожна быть произведена с конца 2022 по конец 2023 года, в новозеландской армии машины Bushmaster NZ5.5 должны заменить используемые сейчас бронированные машины Pinzgauer Light Operational Vehicles (LOV).

Сейчас Новая Зеландия уже имеет пять полученных в 2018 году машин Bushmaster, используемых новозеландскими силами специальных операций (NZSAS).

Бронированная машина Bushmaster PMV (Protected Mobility Vehicle), ставшая одной из первых в мире за пределами Южной Африки бронированных машин с усиленной противоминной защитой (класса MRAP), была разработана в 1990-е годы известной ирландской инжиниринговой компанией Timoney Technology по заказу австралийской компании Perry Engineering, впоследствии продавшей права на нее австралийскому отделению группы Thales (Thales Australia). С 2004 года Thales Australia производит Bushmaster на предприятии в Бендиго (штат Виктория) для австралийских вооруженных сил - к настоящему времени ими заказаны минимум 1052 единицы. Машины активно использовались австралийскими контингентами в Афганистане и Ираке. Кроме того, машины Bushmaster были приобретены также Нидерландами (до 126 единиц), Великобританией (24), Ямайкой (18), Фиджи (куплены 10 из наличия в Австралии), Японией (восемь), Индонезией (семь), Новой Зеландией (пять), несколько единиц были поставлены в США (для испытаний и спецслужбам). 15 машин в противопожарном варианте FireKing были закуплены Южноавстралийской лесной службой.