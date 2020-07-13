Новый конкурс на реконструкцию Северной верфи

Как сообщило издание dp.ru , ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" объявило конкурс на первый этап строительства современного судостроительного комплекса на территории предприятия. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7,8 млрд рублей. Освоить их необходимо в 2020-2021 годах. Конкурсная документация является объектом государственной тайны.

Проектное изображение реконструированного судостроительного комплекса ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (с) ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"

Конкурс с таким же названием и начальной ценой 6,3 млрд рублей Северная верфь проводила в 2017 году. Его выиграло ОАО "Метрострой". Контракт заключили на 6 млрд рублей. Тогда сообщалось, что речь идёт о строительстве новой стапельной площадки и эллинга, которые позволят Северной верфи строить крупнотоннажные суда и корабли. Планировалось, что работы завершатся в I квартале 2019 года.

Но в октябре 2019 года контракт с "Метростроем" был расторгнут. Глава ОСК, в которую входит Северная верфь, Алексей Рахманов пояснял, что в проектной документации допустили ряд ошибок. Этим, в частности, объяснялась необходимость увеличения стоимости проекта.